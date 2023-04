Invalid překračuje všechny hranice. Ale konečně je to slovenská komedie, která není toporná a trapná. Deset týdnů od premiéry už ji u našich sousedů vidělo 172 tisíc diváků. Po nadšených slovenských ohlasech právě vstupuje i do českých kin.

Smích dráždí bránici, diváci křičí dost. Ale jestli máte rádi chytré filmy, zůstaňte doma. Do kin míří Invalid

Na rozdíl od Čechů a Moravanů, pro které je humor esencí bytí, Slováci mají sklon k dramatu, které si navíc v životě často vytváří sami. Neumí natáčet filmové komedie. Možná to souvisí s povahou. (Autorem textu je Slovák, pozn. ed.)

I proto se na Slovensku točí mnohem méně komedií, a když se do toho nakonec někdo pustí, výsledek je toporný a trapný. Opravdu dobrých humorných filmů tak vzniklo vlastně jen pár. Pacho, hybský zbojník (1975), Utíkejme, už jde! (1986), ale pak už je třeba lovit v paměti. A marně.

Konečně však nastal čas, aby tento trend někdo zlomil. I Slováci mají přece právo se do sytosti zasmát a netrápit se u slovenských filmů s hlubokými poselstvími a sociálními dramaty, na které téměř nikdo nechodí. Odpověď přichází v podobě nové komedie Invalid, o které se dobré zvěsti šířily už před premiérou a která tento týden vstupuje i do českých kin. A je to opravdu šok.