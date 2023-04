Osudy dobrého Jaroslava Haška: trochu tajemna a hodně zmatku

Není naším záměrem pojednat zde Haškův spletitý osud v několika odstavcích, vyšly a vycházejí o něm tisíce stránek studií od autorů mnohem povolanějších. Není účelem ani Haška nějak nově přepsat, to se mu dělo už za života a masivně pak desítky let po smrti, kdy si z něj různí lidé brali vždy jen to, co se jim hodilo – někdy ho viděli jen jako pijana, jindy humoristu nebo komunistu.

My se u příležitosti Haškova letošního dvojího výročí (sto let od smrti, zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou, a sto čtyřicet let od narození, narodil se 30. dubna 1883 v Praze) podíváme na to, co se s nejpřekládanějším českým spisovatelem dělo v posledních letech jeho života a proč se z komisaře komunistické strany stal zase bohémem, který z Prahy zmizel na Lipnici, aby tu za pouhých šestnáct měsíců napsal své největší dílo.

Podezřelý Čechoslovák

Haškovy postoje nikdy nebyly jednoznačné a snadno zařaditelné. V Kyjevě, kde