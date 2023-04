Nástroje umělé inteligence, jako je například velký jazykový model (LLM) ChatGPT od společnosti OpenAI, kromě řady dalších lidských činností zřejmě brzy zasáhnou i do rozdělování peněz na výzkum. Je možné, že se jazykové modely v budoucnu vědečtí pracovníci pokusí při žádání o granty zapojit, na druhé straně české grantové agentury už teď přemýšlejí, jak tyto nástroje použít pro efektivnější hodnocení výzkumných projektů.

Řekne si AI o vědecký grant? Spíš by mohla žádosti hodnotit, pozná, co už někdo vymyslel, míní expert

Na začátku dubna se na ustavující schůzce sešla odborná skupina věnující se programům využívajícím umělou inteligenci (AI). Početnou část jejích členů tvoří učitelé a výzkumníci z vysokých škol, jak jsme popsali už dříve.

Jedním z nadnesených témat bylo využití nástrojů AI nejen při psaní, ale i vyhodnocování grantových soutěží. Převládající názor mezi přítomnými byl, že tyto nástroje zatím nejsou na takové úrovni, aby se tohoto úkolu zhostily.

Na jejich limity upozorňuje i Ondřej Bojar z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se zabývá strojovým učením a LLM a má zároveň zkušenosti s grantovými výzvami jak u nás, tak v Evropě.

„Umělé neuronové sítě (mezi něž se LLM řadí, pozn. red.) jsou velmi univerzální, ale stále mají jen možnost memorovat vzorce a postupy, které viděly v trénovaných datech. ChatGPT je trénovaný ve dvou fázích. Ve zkratce se nejprve učí říkat pravděpodobné posloupnosti slov, vět a odstavců a ve druhé fázi se učí zalíbit se uživateli,“ popisuje Bojar, jeden z účastníků zmíněné schůzky.

Hodnotitelé grantových soutěží jsou podle Bojara fundovanými experty pro konkrétní oblasti poznání. Pokud by však grantovou žádost měl posuzovat někdo mimo svůj obor jen podle pocitu, byl by z toho, co píše ChatGPT, nadšen.

„Ten nástroj generuje povídání, píše zeširoka. Lidem z daného oboru se ale samozřejmě bude více líbit žádost kondenzovaná, překypující otázkami a konkrétními nápady, co zkusit. Protože to znamená, že v případě neúspěchu výzkumník nezůstane stát na místě, ale bude vědět, kam pokračovat,“ říká Bojar.

„Jsem si jist, že ChatGPT nemá možnost čemukoliv rozumět. Pokud si myslíme, že