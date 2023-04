Vývoj bojů (417. den): Rusům rychle ubývají zařízení k radioelektronickému boji. Stejně jako před porážkami u Charkova a Chersonu

Rusové ztratili elektronická zařízení za miliardu dolarů, ještě nikdy o ně nepřicházeli tak rychle jako teď.

Bachmut bez zásadní změny.

Zvěsti o ukrajinském postupu v Záporožské oblasti se nepotvrdily.

Mapa dne – Bachmut.

Videa dne – jak Ukrajinci ničí ruská zařízení radioelektronického boje; exčeský vrtulník Mi-24 v ukrajinských službách; velký výbuch v Bachmutu; v Belgorodu hořela trafostanice; dva ruské Lancety proti jednomu ukrajinskému tanku; přilba zachránila vojáka před smrtí.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 16. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Klíčová schopnost, které se Západ obával. „Je to scénář jako z noční můry. Nepřátelský bezpilotní letoun monitoruje signály mobilních telefonů vojáků na zemi pod sebou, odhalí jejich polohu a odešle souřadnice na velitelský štáb, který nařídí dělostřelecký útok na nic netušící jednotky. Toto je schopnost, kterou Rusko ukazuje během probíhajícího konfliktu na Donbasu na východě Ukrajiny. A je to schopnost, které americká armáda nemusela čelit během dlouhých válek v Iráku a Afghánistánu. V důsledku toho se armáda musí hodně učit o elektronickém boji. Pozorování, jak ho Rusové vedou na Ukrajině, dává nejlepší příležitost, jak to dělat.“

Těmito větami začínala v červenci 2018 analýza Asociace armády Spojených států, která sdružuje současné i bývalé americké vojáky. V té době nešlo o výjimečný názor. Po roce 2014 západní analytici ruské schopnosti v radioelektronickém boji vyzdvihovali poměrně často a varovali, že Rusové mají v této oblasti velký náskok.

Scénář, který text popisuje jako noční můru, je jen částí problému, byť důležitou. Velmi podobně například Rusové přišli na Nový rok 2023 o stovky vojáků, které Ukrajinci odhalili pravděpodobně právě podle mobilních telefonů a ruskou základnu vzápětí zničili pomocí HIMARS. Pod radioelektronický boj však patří všechno od rušiček signálu přes odposlechy až po radary.

Jak se po únoru 2022 ukázalo, i v tomto případě byly ruské schopnosti zveličeny. Ale přesto jsou významné. Minulý týden se například psalo o možnosti, že za nižší účinností amerických naváděných bomb JDAM může být ruské rušení. Ukrajinští vojáci si zase stěžují, že v některých částech fronty jim nefunguje spojení. Přitom bez spojení nelze efektivně bojovat, a už vůbec ne útočit. Ofenziva vyžaduje častá a rychlá rozhodnutí. Pokud se rozkazy nedostanou k podřízeným jednotkám, útok selže.

Rusové přišli o elektronická zařízení za miliardu dolarů, ještě nikdy jich tolik neztráceli tak rychle a v takovém množství jako nyní. Je pravděpodobné, že právě proto se v uplynulých týdnech začaly množit vizuální důkazy o ničení ruských zařízení na vedení radioelektronického boje. Skupina OSINT analytiků Molfar si totiž všimla pozoruhodné souvislosti mezi ukrajinskými ofenzivami a ruskými ztrátami tohoto druhu techniky. Před každým ukrajinským vítězstvím křivka ztrát vyskočila. Jenže nikdy ne tak dramaticky jako právě teď. Zdá se, že Ukrajinci