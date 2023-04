Pointa N: Když blokovat, tak v neděli. Média a utajování

Dnešní dění pro vás vybral a okomentoval Ondřej Štindl.

Bída a její perspektivy

Úřad vlády byl v noci na pondělí ve stavu blokády. Zdárně ji přečkal, zdá se. Jednoho by možná napadlo, že zahájit blokádu státní instituce zrovna v neděli odpoledne není zrovna ten nejefektivnější způsob, jak srazit vládní byrokracii na kolena. Ale kdo ví, třeba je za tím nějaká pro mysl prostého smrtelníka neproniknutelná taktika.

Na druhou demonstraci svolanou pod heslem Česko proti bídě přišlo podle odhadů méně lidí než na tu první, propad ale nebyl nijak dramatický. Ten slogan a mluvčí, s nimiž je spojovaný, dál táhnou. Aspoň v nějaké míře. Neznamená to, že by se na těch demonstracích rodila nějaká budoucí vlivná politická síla, že by pan Rajchl jednou promlouval k nesrovnatelně větším zástupům.

Je ale možné, že vybuduje jakýsi menší, ale lukrativní a třeba i udržitelný politický podnik. Současná vládní garnitura převzala moc také proto, že elektorát několika menších a spíš protisystémově orientovaných stran se rozdělil z hlediska koaličních stran tak šťastně, že se těsně nedostaly do Sněmovny. Taková „klika“ se už nemusí opakovat. Pozornost a loajalita elektorátu, o nějž Jindřich Rajchl usiluje, jsou navíc poněkud