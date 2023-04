Milovníci filmů a vědy se potkají v Olomouci na festivalu AFO

V Olomouci vrcholí přípravy na AFO, jeden z největších mezinárodních filmových festivalů v České republice, pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci. Každoročně popularizuje vědu a přiváží do univerzitního města hvězdy dokumentární tvorby z celého světa. Koná se od 25. do 30. dubna a kromě filmových projekcí, přednášek a diskusí na aktuální témata by návštěvníci rozhodně neměli minout doprovodný program. Letošním motivem je ECHO.

Tematická rozmanitost umožní prozkoumat jak tajemství přírody, vesmíru či environmentální problematiku, dostane se také na témata společenská, lidskou mysl, vnímání času nebo třeba výtvarné umění. Prostor dostávají prestižní televizní produkce, oscarové nominace i filmy posouvající hranice dokumentárního vyprávění.

AFO přibližuje veřejnosti palčivá témata naší společnosti

V konkurenci Mezinárodní soutěže se objeví snímek Strážci času (Keeper of Time), který pojednává o lidské snaze zachytit čas – od kamenných kruhů přes budíky a kukačky až po pražský orloj. Dechberoucí filmovou esejí a poctou krásám Grónska je pak dokument Poslední člověk (The Last Human), založený na výpovědích vědců, které se mísí s každodenností zde žijících lidí.

Bratři Saud a Nadeem z Nového Dillí pečují o luňáky hnědé, kteří doslova padají ze smogem zamořeného nebe. Poutavý příběh filmu Všechno živé (All That Breathes) ukazuje, jak urbanizovaný svět krade přírodě stále více prostoru. „Na pozadí spirituálně působícího, magicky natočeného filmu nečíhá jen ekologické varování, ale i drsná realita politické situace v Indii, ve které stoupají nacionalistické tendence,“ přiblížil děj dramaturg Zdeněk Rychtera. Tento film byl nominován na letošního Oscara. V programu jsou i další dva nominované snímky: Erupce lásky (Fire of love) a Haulout.

O hledání faktů ve výkalech ohrožených zvířat pojednává Tajemství trusu (Secret in the Scat). Kamera sleduje práci biologa Scotta Burneta, známého jako Scat Man. Popisuje nosorožce, jenž využívá trus jako svou facebookovou stránku, obřího ptáka, v jehož exkrementech vzniká rostlinná školka, nebo velryby s duhovými výkaly. O přízeň poroty se bude ucházet také snímek Mrtví ptáci létají vysoko (Dead Birds Flying High), který odhaluje zvláštní rodinnou pozůstalost a znepokojivou moc fotoaparátů. Tvůrci se věnuji příběhu Sönji Storm, ženy, které po výstředním pradědečkovi zůstala sbírka vycpaných zvířat, nepřeberné množství fotografií a spousta otázek.

Dokument Investigátori (Investigators) v Československé soutěži chce zase přijít na kloub jednomu fenoménu dnešní doby – biorezonanci – a zkusí rozřešit otázku: Kde končí věda a začíná šarlatánství? Seriál Kronika orgasmu se zase noří do genderových identit a intimního života v Československu v druhé polovině 20. století a ukazuje československou realitu, která se zatím do učebnic dějepisu nedostala.

To nejlepší z filmové dokumentaristiky za poslední dva roky z celého světa

Kromě soutěžních filmů se diváci mohou těšit na nesoutěžní dramaturgický výběr toho nejzajímavějšího, co se v posledních dvou letech objevilo v Česku a zahraničí. Některé filmy uvedou renomovaní tvůrci i špičkoví vědci. Jednou z letošních novinek je sekce Věda na ČT týkající se popularizace vědy v České televizi, která letos slaví 70 let od svého vzniku.

Diváci se potkají s Vedranou Pribačíć, režisérkou dokumentu Větší než trauma (Bigger Than Trauma). Snímek pojednává o terapeutické skupině sdružující ženy, které se staly za chorvatské války v první polovině 90. let 20. století cílem sexuálního násilí, a nabízí tak pohled na podobu válečného traumatu. Esther Elmholt zase uvede svůj film Po přírodě (After Nature). Dánský dokument představuje perspektivy expertů na ekologii, evoluci nebo biodiverzitu a také pohled umělce na tuto problematiku. Do Olomouce přijede Sonya Pemberton, režisérka, scenáristka, držitelka Emmy a jedna z předních australských producentek faktuálních televizních pořadů s vědeckou tematikou.

Svou účast potvrdil i Chris Impey, kosmolog a profesor astronomie na University of Arizona. Je autorem populárně-naučných knih, které vycházejí z astronomie, včetně studia vzdálených galaxií, velkoškálové struktury vesmíru či hledání exoplanet a mimozemské inteligence. Přednášel pro inženýry z NASA i buddhistické mnichy v Indii a představí se přednáškou o konci vesmíru.

Akademička a odbornice na mediální studia Iveta Jansová z Masarykovy univerzity v Brně vystoupí s přednáškou Subverzivní fanouškovství. Terapeut a psycholog Adam Táborský loni na AFO představil svůj projekt Terapie mezi stromy, který přesouvá terapeutická sezení z prostor ordinací do přírody. Letos se vrací s přednáškou nazvanou Co je trauma a jak s ním nakládat? zaměřenou na projevy traumatického stresu a možnosti jeho překonání.

Hudební tematice se zase věnuje film Sestry s tranzistory (Sisters with Transistors), který je pozoruhodným a dosud nevyprávěným příběhem průkopnic elektronické hudby. Jak vysvětluje jedna z protagonistek filmu Laurie Spiegel: „My ženy jsme byly k elektronické hudbě přitahovány zejména v době, kdy možnost, že by komponovala žena, byla sama o sobě kontroverzní. Elektronika nám umožnila tvořit hudbu, kterou mohli slyšet i ostatní, aniž nás musel brát vážně establishment ovládaný muži.“

Na festivalu budou mít českou premiéru dvě zahraniční hudební formace

Doprovodný program cílí na publikum napříč generacemi a má vtáhnout do festivalového dění co nejvíce lidí, ať už je baví koncerty, výstavy, workshopy, besedy, nebo živé natáčení podcastů.

Hudební část AFO Music is Science nabídne rap, dekonstruovaný pop, syntezátory i punk. „Letos se po čtyřech letech vrací hudební program pod zastřešenou stage na parkán Konviktu. Živé koncerty a následné after parties rozezní festivalové centrum od středy do soboty, v pátek a v sobotu se navíc můžeme potkat na večírcích v prostorách 15 Minut Music Club a zbrusu novém klubu Underground,“ řekla dramaturgyně Lucie Zelená. Z programu zve např. na norské duo Smerz, které se svým vybočujícím stylem kombinujícím postupy klasické hudby a současného klubového zvuku přijede do Česka poprvé. Českou premiérou bude i vystoupení francouzského dua Baraka se silným vlivem taneční hudby 90. let. Tyto projekty doplní výrazná jména české a slovenské alternativní hudební scény a DJs s vytříbenou selekcí.

Tématem letošního festivalu je ECHO a téma ozvěny, které souzní s instalací na olomouckém Horním náměstí. Dílo se jmenuje Dialog a jeho autorem je výtvarník Matěj Frank. „V centru se objeví dvě propojené roury, kde si návštěvníci poslechnou jednotlivé zvuky města a zároveň budou mít možnost přemýšlet nad tím, kdy se z monologu stává dialog a kdy se překlápí do pouhé ozvěny,“ popsal instalaci dramaturg Zdeněk Rychtera. Doplnil, že fanoušci AFO nepřijdou ani o oblíbenou venkovní atrakci – nafukovací planetu Zemi.

Výstavy se dotknou environmentálních otázek

V krytu civilní ochrany v Bezručových sadech se uskuteční výstava Slunce od Michaɫa Patyckého. Jedná se o projekt v rámci jeho bakalářského studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Zajímavostí bude prohlídka ve tmě – návštěvníci dostanou „čelovky“ a zkusí si zažít pocity horníků v dolech. Autor si klade otázku, co by se stalo, kdyby Slunce pohaslo.

V Galerii XY bude v rámci AFO expozice Kůrovec, v Konviktu zase výstava islandsko-italské umělkyně Klary Rosatti. V programu se objeví také aktivity v Muzeu umění Olomouc a ve Vlastivědném muzeu. Tam je připravená hodinová filmová projekce Pramítačky. Jedná se o projekci ze speciálního opto-mechanického přístroje pro živá filmová představení, který vymyslel a zkonstruoval český filmař Jan Kulka.

Věda v ulicích i chill zóna na parkánu

Na parkánu Uměleckého centra UP najdou zázemí všichni, kdo se budou chtít občerstvit a odpočinout si mezi filmovými projekcemi nebo se jen třeba potkat s přáteli. Budou tam připraveny aktivity pro celou rodinu. Výzkumný tým Pokusní králíci prof. Jaroslava Flegra z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bude provádět nejen behaviorální experimenty, ale i testování na toxoplazmózu. Aktivity představí také Česká asociace science center, chybět nebudou ani důmyslné hlavolamy, exponáty z olomouckého science centra Pevnosti poznání. Svou činnost představí i organizace OBRAZ – Obránci zvířat.

Český institut výzkumu a pokročilých technologií CATRIN UP představí některé ze svých vědeckých výsledků v rámci programu Věda v ulicích. Na Horním náměstí se kolemjdoucí budou moci díky názorným prezentacím a pokusům seznámit například s tím, jak genetické analýzy hmyzu mohou doplnit naše znalosti o biodiverzitě, proč je důležitý výzkum rostlin nebo jak lze nanotechnologie a nanočástice využít pro různé aplikace.

Známé podcasty a besedy živě z Olomouce

Návštěvníci se budou moci zúčastnit živého natáčení podcastu Čelisti vysílaných na Českém rozhlase Radiu Wave s moderátory Alešem Stuchlým, Vítem Schmarcem a Šárkou Gmiterkovou. Umělá inteligence bude zase hlavním tématem panelové diskuse podcastu Studia N. Debatovat budou profesorka Mária Bieliková, vědec Tomáš Mikolov a vědecký novinář Petr Koubský. Moderují Filip Titlbach a Vítek Svoboda.

Chybět nebude ani pořad Laboratoř Martiny Maškové z Českého rozhlasu Plus. Nejnovější vědecké studie přijdou představit ty nejpovolanější s expertizou v životním prostředí, ekologii a udržitelném rozvoji.

Ekonom Jan Bittner a influencer Petr Bittner představí návštěvníkům AFO svůj „jiný“ ekonomický podcast Škrty. Tentokrát se svým stručným slovníčkem notoricky používaných ekonomických pojmů, o kterých už dávno nikdo netuší, co vlastně znamenají. Cílem bude ukázat, kde všude se ekonomie ocitá v područí ideologie.

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO) pořádá Univerzita Palackého od roku 1966. Patří tak mezi nejstarší české přehlídky v oblasti kinematografie. Jeho hybnou organizační silou jsou především současní i bývalí studenti UP. Podle počtu akreditovaných diváků se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších filmových festivalů v ČR. Soutěžní snímky se věnují důležitým milníkům vědeckého poznání a podporují kritické myšlení všech diváků. www.afo.cz