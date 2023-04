Konec nadvlády mužů se blíží, ale nevzdají se jen tak

Když jsem byl nedávno v Berlíně, překvapilo mě, že ve všech hospodách či restauracích mě obsluhovali muži ve středním věku a hotelový pokoj mi uklízeli dva mladíci. Byl to nenápadný znak toho, že v Německu probíhá tichá revoluce, která ruší patriarchát.

Jeho podstata totiž spočívá v tom, že muži vnutili lidem společenské kategorie, které by si oni sami od sebe nevybrali. Úkolem žen je rodit děti a sloužit mužům (i jako servírka či uklízečka), úkolem mužů je bojovat, úkolem těch, kteří si nejsou jisti svým genderem, je neexistovat.

I na Slovensku patriarchát slábne, ale nechce se vzdát své moci zadarmo. Všechny snahy o zpřísnění interrupcí, odmítání práv LGBTI+ lidí nebo Istanbulské úmluvy nejsou ničím jiným než snahou udržet moc v rukou mužů, na kterou mají podle jejich názoru historický nárok.

V Americe už jde do tuhého, protože minulý rok zrušil Nejvyšší soud právo žen na interrupci a od té doby je už 13 států zakázalo, další se na to chystají nebo snížily počet týdnů, do kdy jsou povoleny. V Texasu tamní federální soudce rozhodl o zákazu potratových pilulek, jiný soudce jeho rozhodnutí napadl, takže se rozpoutala právní bitva.

V lidnatém státě Florida republikáni minulý týden prosadili zákaz interrupcí po šestém týdnu těhotenství, což je téměř úplný zákaz, protože v šestém týdnu ženy často ještě ani nevědí, že jsou těhotné. Zákonem chtějí zakázat i pochody Pride.

Matriarchát není opak patriarchátu

Muži se rádi odvolávají na to, že patriarchát je přirozený, ale to je lež. Patriarchát je kulturní fenomén, ne biologický. Existuje mnoho příkladů matriarchátu, například na severu Indie v milionovém etniku Khasi, kde dominují ženy. Muži tam nemají právo rozhodovat o svých dětech, protože dítě patří do matčiny rodiny. Muž se po svatbě přistěhuje do rodiny své manželky a nemá nárok ani na dědění majetku, ne naopak, jak tomu bylo donedávna zvykem na Slovensku.

Na jihozápadě Číny zase žijí Mosuové a u nich synové