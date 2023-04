Mladí nevycházejí z domu třeba roky, nechtějí děti. Korea hledá záchranu před populační propastí

Hikikomori je japonské slovo, ale nikoli japonská výsada. Mladí Jihokorejci by mohli vyprávět! O tom, co s vámi udělá, když celé týdny nevyjdete na denní světlo. A také o tom, proč se děsí toho, co je venku. Vláda jim teď nabízí další pomoc. Finanční, ovšem nejistou.