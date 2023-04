Proč je třeba odvolat děkana Ševčíka

Komentář Jiřího Nováka: Akademický senát pražské Vysoké školy ekonomické by měl rektorovi doporučit odvolání děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Nikoliv pro jeho politické názory, ale protože jeho působení poškozuje zájmy a dobré jméno univerzity. Ta pod jeho vedením ztrácí talentované studenty i vynikající zaměstnance.

Obdivovatelé východních autokracií obvykle argumentují, že demokratické rozhodovací procesy jsou zdlouhavé a neefektivní. Na autoritářských režimech často oceňují rozhodnost a přímočarost. Selhání čínské politiky nulového covidu, jakož i společenský i ekonomický úpadek Ruska způsobený rozhodnutím napadnout Ukrajinu výmluvně ukazují, jak škodlivá může taková přímočarost být. Demokratické rozhodování bývá pomalé, protože se snaží zohlednit různé relevantní okolnosti a důkladně vážit možná rizika. To by však nemělo paralyzovat jeho akceschopnost. Samospráva univerzit založená na decentralizovaném demokratickém rozhodování by měla být schopna napravit nevyhovující stav.

Působení děkana Ševčíka škodí zájmům a dobrému jménu univerzity. Ničí to nejcennější, co každá moderní univerzita má, tedy lidský kapitál. Dobré jméno organizace se odráží v poptávce zákazníků po jejích službách a v zájmu zaměstnanců u ní pracovat. Pod vedením děkana Ševčíka fakulta ztrácí studenty i své nejlepší zaměstnance. To je zjevným znakem manažerského selhání a poškození dobrého jména instituce.

Pokles zaměstnanců

Mezi roky 2010 a 2018, kdy pan Ševčík vykonával svá první dvě volební období, zaznamenala NF dramatický