Rajchlovi demonstranti zablokovali dopravu, vládní budovy ne. Několik jich hodlá nocovat před vládou

„Já jsem přijel s tím, že budu moc zůstat jedině do večera, protože mám ráno práci,“ říká starší muž a smotává moravskou vlajku. Představuje se jako důchodce Rostislav z Brna, kam se vrací po definitivním konci protivládní demonstrace, která začla odpoledne na Václavském náměstí. Skončila teď, kolem půl osmé večer před Úřadem vlády na Malé Straně.

„Ono by to bylo pro lidi těžké. Já jako pracující důchodce bych si to mohl dovolit tady zůstat. Jsem i odolný, takže bych vydržel i zimu a vlhko, ale člověk se musí věnovat i rodině,“ odpovídá na otázku, zda ho nemrzí, že se nekoná časově neomezená blokáda vládních budov, kterou organizátor protestů a předseda strany PRO Jindřich Rajchl původně pro dnešní den sliboval.

Pár jedinců ochotných setrvat i po skončení akce se ale našlo. „Zatím se radíme, nevíme vůbec, kolik nás tady nakonec bude,“ řekl Tomáš, který společně s několika přáteli z Prahy a severních Čech po demonstraci nerozhodně postávali kolem hromádky spacáků, karimatek a batohů.

Podobných skupinek zůstalo před Strakovou akademií několik, Rajchl ale musel z původních plánů velmi slevit. „Pokud vláda do Velikonoc nepřijme všechny naše požadavky nebo nepodá demisi, 16. dubna se sejdeme znovu tady na Václavském náměstí a tato akce přímo přejde v blokádu vládních budov, která potrvá do té doby, dokud vláda neodstoupí,“ prohlásil z pódia jedenáctého března.

Mezi demonstranty nepanovalo ohledně toho, co se má stát po demonstraci, úplně jasno. „Má být průvod k Úřadu vlády a tam nějaké symbolické obklíčení toho úřadu. Lidi nějakým lidským řetězem obklíčí Úřad vlády a nějakou dobu tam budou. Ale je to spíš symbolické, než že bychom se chtěli dobývat dovnitř a něco tam ničit,“ řekl Deníku N Marek, který přijel se skupinkou přátel z Čelákovic.

Václavák jako v březnu

Na Václavském náměstí se odehrála skoro přesná kopie minulé demonstrace. Pouze kratší, s méně řečníky a několika obměnami. Vystoupil například zástupce SPD, poslanec Jaroslav Foldyna.

„Aby náš vzkaz měl svoji sílu, měl by tady stát Josef Středula a říct, že české odbory vyhlásí generální stávku, pokud bude vláda likvidovat českou zemi. Bohužel se to tak neděje,“ prohlásil Foldyna z pódia.

Právě o podporu Českomoravské konfederace odborových svazů Rajchl usiloval, stejně jako o řečníka z největšího opozičního hnutí ANO. Ani jedno se mu ale nepodařilo.

„Já jsem sem dnes přišel, abych se postavil za všechny důchodce v této zemi. Za všechny matky samoživitelky. Za všechny lidi, kteří pracují svýma rukama, a neměli tolik štěstí, aby ve svých mladých letech vystudovali nějakou pseudo