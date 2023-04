Tři procenta pro Rajchla. Podle Kantaru přechází voliči od SPD k nové straně PRO

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by získalo 29,5 procenta hlasů. ANO si tak podle nejnovějších dat udržuje stabilní pozici – jde o jeho tradiční zisk v měřeních Kantar CZ.

Zatímco podle volebního modelu agentury Median z tohoto týdne hnutí Andreje Babiše značně posílilo, aktuální data pro Českou televizi sledují spíše udržování vysoké podpory.

ANO dlouhodobě boduje mezi staršími voliči, v nejnovějším volebním modelu ale dochází k