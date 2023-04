V takovém nebezpečí Slovensko ještě nebylo. Přestává věřit v demokracii, říká sociolog Vašečka

Kdyby byly volby na Slovensku teď, vyhrál by je Robert Fico a jeho Směr – sociální demokracie. Aktuální průzkumy, ve kterých se strana posunula na první pozici, mu přisuzují skoro 18 procent hlasů. Slovensko tak po podzimních předčasných volbách za určité parlamentní konstelace může znovu vést muž, který z politiky odešel za bouřlivých okolností po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. „Fico funguje jako mocipán. Nedotknutelný místní lídr, který si v regionu může dělat, co chce,“ říká v rozhovoru slovenský sociolog Michal Vašečka.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč je tolik Slováků a Slovenek nakloněno Rusku?

Čeká Slovensko maďarská cesta?

Bude Slovensku vládnout Fico s fašisty?

Jak extrémní stranou je současný Směr Roberta Fica?

Jak se upozorňuje na úpadek společnosti tak, aby to nevyznělo povýšeně?

Ficův Směr předběhl už ve třech předvolebních průzkumech dřívějšího favorita, stranu Hlas Petra Pellegriniho. V březnu Směru naměřila agentura Focus podporu 17,6 procenta voličů. Co je to za zprávu?

Je to zpráva, která o Slovensku říká hodně, ale začnu tím, že není až tak překvapující, jak by se mohlo zdát.

Někteří, kteří si s daty hrajeme už celá léta, jsme už koncem letošního ledna viděli, že Směr začíná stoupat. A že je jen otázkou času, kdy může předstihnout Hlas. A to se stalo velmi rychle.

Když jsem na to upozorňoval koncem ledna, v době, kdy byl Směr ještě výrazně pod Hlasem, tak si někteří ťukali na čelo. Ale v datech to bylo zřejmé.

Hlas v té době měl velmi pěkné výsledky, ale dosáhl svého stropu. Kdežto Směr, ten má velmi velké voličské jádro, větší než v případě jiných stran – těch přesvědčených o tom, že budou volit Směr a pouze Směr, je obrovské množství. Perspektiva, že to může růst až k pětadvaceti, nebo dokonce i více procentům, byla zřejmá už dávno. Čili při dobré taktice a možná i s určitým štěstím se Směr může velmi snadno do měsíce přehoupnout přes 20 procent.

A kdyby Fico opravdu získal 20 procent, podaří se mu sestavit vládu? S kým by mohl složit koalici?

To je nejzásadnější otázka, kterou řešíme. A není snadné se v tom vyznat.

Peter Pellegrini velmi dlouho prohlašuje, že s Robertem Ficem do koalice jít nechce. A dá se mu věřit, že mezi nimi není to, co se jmenuje chemie. Nejsou mezi nimi dobré vztahy.

Peter Pellegrini je ten bývalý junior ve straně Směr, který dělal v parlamentu různou černou práci. Tak si ho koneckonců i Robert Fico, jako alfa samec strany Směr a nezpochybnitelný lídr, pamatuje.

Ale jedna věc je, že Peter Pellegrini by to nechtěl, a druhá věc je,