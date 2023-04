Tak napínavé derby už dlouho nebylo: Spokojenější zůstává po remíze 3:3 Sparta

Poprvé po 15 letech bylo 305. pražské derby přímým soubojem o první příčku a titul, na nějž letenský klub čeká od roku 2014.

Čtyři kola před koncem nejvyšší domácí soutěže byla v lepší pozici domácí Sparta, která se před týdnem po více než roce a půl dostala do čela tabulky. V případě vítězství by tři kola před koncem základní části šla do pětibodového trháku. Výhra hostí by naopak na první příčku o bod vrátila Slavii.

Podzimní derby v Edenu vyhráli domácí jednoznačně 4:0, na jaře však favoritem byla spíše Sparta i díky sérii devíti ligových výher v řadě. Slavii navíc kvůli nemoci chyběla řada opor – Zafeiris, Hromada, Kačaraba, Douděra a Ševčík, kvůli zranění Ewerton, Lingr či David Jurásek a vykartovaný Olayinka. Na lavičce se proto objevili vršovičtí junioři – patnáctiletý Naskos a šestnáctiletý Konečný. Spartě scházeli zranění Pešek, Čelůstka a Mejdr.

🆕 Na lavičce budou v #305derby připraveni i dva mladíci. 👶 16letý Mikuláš Konečný reprezentuje 🇨🇿 v kategorii U17 a na jaře nastupuje ve středu obrany B-týmu. 15letý záložník Marek Naskos je ve Slavii od osmi let, aktuálně nastupuje za #SKSU17 a reprezentuje v kategorii U16. pic.twitter.com/R0sQiULHt3 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 15, 2023

Z posledních pěti ligových derby na Letné zvítězil domácí tým jen jednou – v říjnu 2021. Předtím stadion Sparty dvakrát v řadě sešívaní vyplenili (0:3), zbylá dvě utkání skončila nerozhodně.

Derby protkané vulgaritami

Půl hodiny před utkáním se tribuny postupně zaplňovaly a z domácího kotle zněly občasné rasistické pokřiky „Jude Slavie“. Hostující sektor jim to krátce před nástupem fotbalistů na trávník vrátil pokřikem