Biden svou cestou na smaragdový ostrov odměňoval Iry a zároveň si řekl o podporu desetiny americké populace

Komentář Karla Pučelíka: Dalo by se říci, že americký prezident Joe Biden se minulý týden vydal do Severního Irska přesvědčit, zda odkaz jeho i dalších Američanů, kteří pomohli nastolit mír na znesvářeném ostrově, přetrvá i do dalších let. V Irské republice pak hovořil o blízkosti obou jeho zemí, došlo také na osobní a emocionální chvíle. Jeho cesta byla ale i důležitým vzkazem americkým voličům.