Politická Pointa N: ANO rekordně posiluje. Je to i tím, že Babiš moc nemluví?

Andrej Babiš se stáhl do pozadí a nechává voliče pozapomenout na volební výprask v prezidentských volbách. A vyplácí se mu to –⁠ ANO posiluje, a to až na hranici svého potenciálu. I tento týden přinesl další zjištění o velmi nestandardním zájmu některých politiků o státní zástupkyni, která dozoruje brněnskou bytovou kauzu. To vše a další politická témata shrnuje Pointa N.