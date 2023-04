Vývoj bojů (414. den): Rusové cvičí jednotky pro boj se západními tanky. Říkají jim lovci Leopardů, ale jsou to obyčejní vojáci

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 13. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ruská vojenská televize ukázala výcvik v boji proti západním tankům. Ruská armáda tvrdí, že o západních tancích ví všechno a je na ně připravena. Dokonce cvičí speciální týmy „lovců Leopardů“, kteří západní šelmy zničí. Dalo by se sice ptát, proč se to Rusům ideálně nedaří v případě ukrajinských tanků, které znají mnohem lépe, protože jsou téměř stejné jako jejich vlastní, ale na věc je třeba se podívat vážně. Protože příchod nových druhů zbraní na bojiště je opravdu zásadní událost a každá armáda světa by na ni reagovala.

Začalo to propagandistickým videem televize Zvezda, která patří ruskému ministerstvu obrany. Nejdříve jeho kratší verze, na konci této části naleznete dlouhou, půlhodinovou:

RF Armed Force Tank Hunter Group

Abrams and Leopard 2 tanks will be fought by military groups for which special training has been organized.

Evgeny Arifulin, head of the combat training center of the RF Armed Forces, spoke about this on the air of Military Acceptance on Zvezda pic.twitter.com/O24zRKEE6b

— www.anoncandanga.com (@anon_candanga) April 9, 2023