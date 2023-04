Depeche Mode: Proč se králové elektropopu stali v socialistickém bloku fetišem

Jak se ze skupiny Depeche Mode, zpívající o nerovnosti, chudobě a vykořisťování na Západě, která by bez problémů prošla cenzurou, stal v socialistických zemích underground? Depeche Mode dodnes těží z toho, že se ve správný čas ocitli ve správné studené válce.

Stál uprostřed velkého autobusu Ikarus, takže ho mohl každý vidět. Jeho nezvykle černé oblečení vzbudilo zájem některých cestujících. Pozici v ohybu vozu jako na pomyslném pódiu však zvýraznilo ještě něco jiného. Pod paží držel desku.

Mohl ji zabalit do novin nebo ukrýt v tašce. Ale ne. Obal vinylu ostentativně trčel zpod paže tak, aby se dal rozeznat název skupiny. Z nosiče sálala novost, vždyť vyšel jen před pár týdny.

Byl rok 1986 a autobus hučel ulicemi socialistického města, ve kterém se z vysoké pece lilo železo. Bylo to prostředí, které by se hodilo do videoklipu skupiny, využívající ve své hudbě metalických zvuků. O této zemi, městě ani o chlapci, který si nesl jejich nahrávku jako svatou relikvii, ale členové kapely nic netušili.

Já jsem na cestujícího hleděl s rostoucí nervozitou a zuřivě jsem uvažoval, jak ho oslovit. Zdálo se mi, že ho obklopuje světélkující aura.

Aktivní publikum

Model pro tento typ slávy a byznysu byl stanoven jasně. Na začátku musí být dobrý mix chytlavé hudební produkce, sex-appealu a pěstované image. Hlavním produktem je kvalitně nahraný nosič, který se musí dostat do všech rádií, a prodeje je třeba podpořit navazujícím koncertním turné.

V popkultuře až do přelomu tisíciletí platilo, že rostoucí počet prodaných nosičů znamená větší slávu a větší popularita znamená více prodaných nosičů. Role posluchače byla v tomto případě jednoduchá: nechat se pasivně obšťastnit oblíbenou hudbou a utratit přitom co nejvíce peněz.

A pak zde byly abnormality typu Depeche Mode.

Ne že by u skupiny z britského Basildonu vůbec nešlo o