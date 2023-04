Motivuje mě vytvářet lidem prostor pro hledání jejich vlastního štěstí, říká autor knihy Pořádek v hlavě

Do Stupavy, kde jsme se sešli, přijel na elektrickém motocyklu. Pozorný, pečlivě připravený, vstřícný. Stále trochu ve střehu, jako skoro každý, kdo prošel kariérou aktivního politika. Martin Poliačik spoluzakládal stranu SaS, po deseti letech z ní odešel a stal se členem Progresivního Slovenska, strany, která přivedla Zuzanu Čaputovou do bratislavského Prezidentského paláce. Poliačik ale není typickým kariérním politikem. Podniká, přednáší a propaguje kritické myšlení – trochu jiným způsobem, než jaký známe v Česku. Jakým, to dobře shrnuje jeho kniha Pořádek v hlavě, jejíž český překlad právě vyšel v naší Edici N.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Co to je objímací stroj;

Jak funguje whatsappová diplomacie;

Proč říkat „v“ a ne „na“ Ukrajině;

K čemu je dobrý selský rozum a k čemu ne;

Proč je v pořádku, že lidé jsou iracionální bytosti.

Začnu otázkou, která vás možná překvapí. Co to je zátěžová přikrývka?

Nepřekvapí – s manželkou tomu věnujeme už dva roky svých životů. Příběh začíná v roce 2020, kdy jsem nebyl znovuzvolen do slovenského parlamentu. Podnikání, kterým jsme se zabývali, bylo založeno na službách a ty zaznamenaly na počátku pandemie prudký propad. Právě tehdy mě na sociálních sítích zasáhla reklama na weighted blankets neboli zátěžové přikrývky. Zjistil jsem, že na slovenském i českém trhu něco takového skoro vůbec neexistuje, a zároveň mi to připadalo velmi přesvědčivé. Takže jsme se do toho pustili. Zjistil jsem, že se už řadu let používá takzvaná terapie hloubkovým dotykem. Ten spouští specifickou nervovou odezvu, což většinou zažíváme tehdy, když nás někde objímá.

Na začátku byly takzvané hug machines, „objímací stroje“ pro funkční autisty. Pomáhaly jim snižovat úroveň stresu navozeného příliš silnou stimulací smyslů. Z toho se vyvinuly zátěžové přikrývky, což je zjednodušená forma těchto objímacích strojů, určená pro širší publikum. Populární začaly být zejména ve chvíli, kdy se ukázalo, že mohou pomoci proti nespavosti, která je dnes téměř epidemická.

Hluboký dotek vyvolá v těle pocit, že si chce okamžitě odpočinout. Objetí vás přepne do klidové fáze. Začne se vylučovat melatonin, potlačí se naopak vylučování kortizolu, tedy stresového hormonu. Usnete. A váš spánek bude kvalitní.

Zaujalo mě to, vyjednali jsme si výhradní zastoupení největšího evropského výrobce zátěžových přikrývek a pod značkou Zoras je prodáváme na slovenském a českém trhu. Máme ale širší záběr, zabýváme se všeobecně problematikou spánku, spolupracujeme například s Hynkem Medřickým, specialistou na vliv světla, s neurovědcem Tomášem Eichlerem…

Martin Poliačik (* 1980) vystudoval systematickou filozofii. Od roku 1996 působil ve Slovenské debatní asociaci postupně jako debatér, rozhodčí a mezinárodní trenér. Tři roky ji vedl jako výkonný ředitel. V letech 2010–2020 byl poslancem Národní rady Slovenské republiky, z toho většinu času za pravicově liberální stranu Svoboda a Solidarita, kterou spoluzakládal. Rozešel se s ní v roce 2017. Je doktorandem na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a společně s manželkou Hanou se věnuje podnikání, lektorské a konzultantské praxi. V současnosti pracuje jako zástupce ředitelky ukrajinské pobočky organizace Globsec v Kyjevě. Spolu s Lindou Lančovou je autorem knihy Pořádek v hlavě, která právě vyšla v Edici N v českém překladu.

Takže když si to shrneme: filozofie, psychologie, poslanec, nynější práce na Ukrajině – o té si ještě budeme povídat –, kritické myšlení, debatní soutěže. A zátěžové přikrývky. Říkám to správně?

Ano.

Jak to všechno jde dohromady?

Společným motivem