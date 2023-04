ANO na vrcholu. Podle průzkumu atakuje 35 procent hlasů, vládní podpora ale stále drží

Analýza: ANO by podle aktuálních dat z šetření agentury Median ve volbách drtivě zvítězilo. V tomto volebním období by dosáhlo na dosavadní maximum. Popisujeme, kde se bere síla hnutí Andreje Babiše i to, jak si vedou strany vládní koalice.

Pokud by se v březnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, uspělo by v nich hnutí ANO. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by získalo 34,5 procenta hlasů. Pro nejsilnější opoziční subjekt jde o nejlepší číslo v jakémkoli šetření relevantní agentury v tomto volebním období.

Od minulého měření, které výzkumníci provedli v únoru, si ANO polepšilo o 2,5 procentního bodu. Vysoké hodnoty podpory pro toto hnutí ukázala již předchozí měření jak od agentury Median, tak od společnosti Kantar CZ.

Nejnovější volební model naznačuje, že