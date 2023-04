Cukr je zabiják, droga, kterou krmíme vlastní děti. Za odměnu, říká imunolog

Před dvaceti lety mu u státnic z imunologie řekli, že ji neumí a že jeho způsob prezentace by se ujal možná ve Státech nebo v Izraeli, nikoliv v Praze. Úšklebek pedagogů přetavil Jakub Abramson v cennou radu. Odešel na doktorát na věhlasný Weizmann Institut of Science do Izraele, kde od roku 2011 vede vlastní laboratoř. Jen si odskočil na postdoktorskou stáž. Na Harvard.

Do Prahy přijel loni (i s manželkou a třemi dětmi) prožít svůj sabatikl, tedy „přestávku“ v běžném pracovním nasazení, kterou některé instituce svým lidem poskytují. Působí v Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR a částečně na Přírodovědecké fakultě UK, kde se zejména expertním a poradním hlasem podílí na několika projektech. Jeho žena (psycholožka a sociální pracovnice) pomáhá v rámci částečného úvazku na ÚOCHB zahraničním studentům v překonávání různých stresových situací, které výzkum a pobyt v cizí zemi často přinášejí.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Jestli se tloustne víc po tuku nebo po cukru;

proč je fruktóza zrádná,

do jaké míry máme svou imunitu v rukou,

proč ženy trpí autoimunitními onemocněními více než muži,

jaký je největší zázrak imunity,

k čemu je nám brzlík,

proč je (někdy) dobré hladovět.

Prý se vám v Praze moc líbí a máte v plánu prodloužení pobytu…

Ano, líbí se nám tu moc a o prodloužení vážně uvažujeme. Přiznávám, že i vzhledem k posledním událostem v Izraeli jsme této variantě nakloněni více.

Do rozhovoru o vědě bych geopolitiku netahala, ale s vámi to na pozadí dramatického dění v Izraeli nelze vynechat. S jakými pocity to sledujete?

Musím přiznat, že se od zpráv trošku izoluju, ale jsem samozřejmě v obraze. Dění v Izraeli je naprostá katastrofa. Každý týden mám se svými studenty setkání přes Zoom, vidím naprostou depresi a beznaděj. Připadají mi zlomení. Společnost je zlomená. A rozdělená. To pozorujeme všude, ale v Izraeli je polarizace extrémní. Došlo ke zlomu a já se bojím, aby nebyl nevratný.

Emigrant ve své vlasti

Existuje i možnost, že byste v Česku zůstali? Stal byste se tak izraelským emigrantem ve své původní vlasti?

Jsem optimista, doufám, že taková situace nenastane a vše se opět zklidní. Na druhou stranu někteří mí kolegové opravdu zvažují, že zemi opustí. A když zemi začnou opouštět intelektuálové a vědci, nemá šanci…

Největším národním bohatstvím Izraele není ani ropa, ani zlato, ale jeho intelektuální potenciál. Navíc hrozí, že Izrael bude potrestán Evropskou unií, tedy že v budoucnu nebude moci žádat o evropské granty. To by mohlo odchod vědců katalyzovat a pro vědu by to mohlo být fatální.

Přitom Izrael je země vědě zaslíbená, zejména co se týče třeba biotechnologií a podobně, je vědeckou velmocí. Ale slyšela jsem mimo jiné o tendencích konzervativního náboženského tábora k omezování „světských“ předmětů, jako jsou fyzika, matematika…

Ano, takovéto návrhy opravdu zaznívají. Je to šílené. Jsem zastáncem naprostého oddělení náboženství a státu. Nechtěl bych, aby vzorem Izraele byly státy, jako je Írán, mělo by to být naopak. Ale opravdu doufám, že to dobře dopadne.

Sladká potravinářská lobby

Držím pěsti, situaci sledujeme i v našich novinách. Ale pojďme už k našemu tématu. Se svým týmem se zaměřujete na výzkum některých autoimunitních onemocnění. Skutečně těch onemocnění, kdy se imunitní systém splaší a zaútočí proti vlastnímu tělu a vlastním buňkám, přibývá? Nebo jde o optický klam způsobený lepší diagnostikou?

U některých civilizačních nemocí, jako jsou například autismus, ADD či ADHD, může jít i o lepší diagnostiku, ale u autoimunitních onemocnění a alergií jde opravdu o markantní nárůst, jelikož jejich diagnostika byla i dřív velmi dobrá.

Jako příklad může posloužit cukrovka 1. typu. V Československu došlo po roce 1989 k jejímu výraznému nárůstu, přitom socialistické zdravotnictví nebylo v diagnostice ani léčbě na špatné úrovni. Některá autoimunitní onemocnění narůstají opravdu dramaticky, v Kanadě a USA je to třeba obrovský nárůst celiakie za posledních 20 let.

Existuje více teorií a hypotéz, proč přibývá autoimunitních onemocnění nebo alergií. Nejvýraznější je asi hygienická hypotéza. Velmi zjednodušeně řečeno: díky hygieně, medicíně a vůbec civilizačním výdobytkům náš imunitní systém nemá od raného dětství „co na práci“, takže se častěji splaší a pouští se do útoku proti vlastním buňkám nebo – v případě alergií – proti neškodným molekulám, třeba pylovým zrnům. K jakým vysvětlením se přikláníte vy?

Vysvětlení je celá řada, ale vzájemně nemusí být v rozporu. Určitě ale „westernizace“ společnosti je jedním z hlavních faktorů, který k nárůstu těchto onemocnění přispívá.

Obrovská změna způsobu života, která má fatální následky. Jak žijeme, co jíme, jak málo se hýbeme. Imunitní systém musí být trénovaný, jenže není.

Platí tedy, že autoimunitní nemoci a alergie více postihují „západní svět“, ale ne třeba Afriku, kde lidi samozřejmě trápí jiné věci: běžné infekce, podvýživa nebo třeba malárie…

A ta konkrétně pořád zabíjí víc lidí, než zabíjel koronavirus na svém vrcholu. Ano, tak to je. Autoimunitní nemoci se sice vyskytují na celém světě, ale právě pro vyspělý svět se staly velmi vážným problémem, neboť dramaticky přispívají ke snížení kvality života.

V „západní“ civilizaci jsme odbourali obrovskou spoustu problémů a nemocí. Ale jiné jsme si přivodili. Vlastně by mě zajímalo dát to na váhy… I když je to samozřejmě spíš filozofická otázka.

Nutíte mě, abych řekl černá, nebo bílá?

Nenutím. Jistěže je to složitější. Jen mi přijde zajímavé o tom mluvit.

Nedávno jsem podobnou otázku dostal v Lauderově škole v Praze, kam chodí všechny tři naše děti. Děti se ptaly: „Měli jsme před sto lety lepší, nebo horší imunitní systém?“

Umírali jsme v mladém věku. Rychle a nepříjemně na infekce, které dnes už ani neznáme. Dnes umíráme později. A pomalu. Žijeme déle, ale nejsme zdraví. A myslím, že se nevylučuje mít obojí. Náš cíl by měl být zachovat všechno úžasné, co se povedlo, ale zároveň se snažit, aby náš imunitní systém byl v harmonii. U většiny populace to tak není. Záleží na každém z nás, ale i na společnosti.

Nechci znít konspiračně, ale samozřejmě k současné situaci přispívají i zájmy velkého průmyslu a byznysu…

Třeba?

V Izraeli se zhruba tak před pěti lety začaly vysílat reklamy, jejichž záměrem bylo upozornit společnost na nebezpečí vysoké konzumace cukru pro naše zdraví. Po dvou týdnech to stáhli. Potravinářská