Vývoj bojů (413. den): Rusové připravili houževnatou obranu. Co čeká ukrajinské tanky, jestli chtějí zemi osvobodit

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 12. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ruská zimojarní ofenziva na Ukrajině ročník 2023 je pomalu minulostí. Dopadla tak, jak se čekalo – jen drobnými úspěchy a ztrátou lidí a techniky.

Během ní se ruské armádě podařilo dobýt malé městečko Soledar, část Bachmutu (ovládají už 80 procent města) a pár vesnic. Ostatní útoky byly neúspěšné (obklíčení Avdijivky) nebo rovnou skončily katastrofou jako u Vuhledaru.

Deník New York Times nedávno pěkně graficky zobrazil, co se Rusové snažili dobýt (zbytek Doněcké a Luhanské oblasti) a co se jim ve skutečnosti podařilo.

Russia’s winter offensive aimed to seize the Donbas by the end of March, but it has only made minor gains: part of Bakhmut and 3 small settlements.

Dozens more settlements – many larger than Bakhmut – still stand between Russia and control of the Donbas.https://t.co/TBVwfIpkIW

— Josh Holder (@Josh_H) April 6, 2023