V Česku se hodně lidí (včetně řady politiků) domnívá, že finanční investice do kultury jsou něco jako házení perel sviním. Jenže peníze vložené do kultury nepřijdou vniveč, právě naopak. Řada kulturních oborů má pro český rozpočet i finanční návratnost, jiné přispívají k vzdělávání a prosperitě společnosti.

Newsletter live! Proč investovat do kultury? Třeba proto, aby se z Česka nestala jen balíkovna

Tento týden jsme zveřejnili anketu se zástupci české kulturní obce k návrhu na úpravy DPH, který by radikálně zasáhl do rozpočtů kulturních institucí a akcí.

Kultura je obvykle v podobných souvislostech považována za otloukánka, pomíjí se přitom její investiční potenciál i to, že i z tohoto segmentu českého byznysu putují do českého rozpočtu nezanedbatelné finanční prostředky – například prostřednictvím systému filmových pobídek pro zahraniční filmaře, který do českého rozpočtu generuje miliardy korun.

Podpora kultury například formou osvobození od DPH (nebo alespoň zařazením kulturních akcí a činností do nižší sazby) však může mít i nenápadnější, ale o to užitečnější výsledky. Je sice často závislá na veřejné podpoře, což se týká zejména minoritnějších uměleckých projektů, ale ve výsledku vrací Česku mnohem víc ve vzdělanostním potenciálu i v prosperitě společnosti.