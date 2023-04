V novozélandských městech najdete spousty zapomenutých dětských bot. Přitom máte pocit, že je málokdo může dětem koupit

Nový Zéland je sice ostrovní zemí v dalekém Pacifiku, a i když stále v lecčems pokulhává za Evropou nebo Amerikou, je považován za vyspělý stát s velmi dobrou životní úrovní. Proto mě množství dětí, které v ulicích jedenapůlmilionového Aucklandu potkávám bez bot, nepřestává udivovat.

Od batolat až po teenagery jsou boty zjevně velmi nepopulární součástí oděvu. Pochopila bych ještě, že na plážích nebo v dokonale upravených městských parcích děti pobíhají bosky. I naše děti občas skočí do auta bez bot, jen v plavkách… Ale nechali byste své dítě jít bosé třeba do supermarketu nebo do školy? Vždyť může na cokoliv (nebo do čehokoliv) šlápnout.

Děti bez bot občas potkávám i ve velkých obchodních centrech. Maminky