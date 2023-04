Jak pomoci regionům i naší demokracii? Věřit lidem

Nedávné prezidentské volby (po)otevřely ve veřejné diskusi i téma regionů. Nejprve trochu stereotypně – tedy otázkou, zda existuje dělení na venkov a města (míněno velká města). Později se nový prezident ještě před inaugurací do některých regionů vydal na návštěvu. Regiony však nejsou problém sám o sobě, ale naopak klíč k řešení mnohých krizí, se kterými se potýkáme.

Covid, válka v Evropě, energetická krize, migrace, ekonomická krize, důsledky klimatických změn. Jak si máme jako společnost poradit s krizemi a změnami, které přicházejí stále častěji a stále rychleji? Máme hledat národní, evropská či globální řešení?

Zkušenost z toho, co prožíváme, ve mne znovu posiluje přesvědčení, že jako společnost můžeme v těchto náročných výzvách, které nemají jednoduchá řešení, obstát jen tehdy, budeme-li společností soudržnou. A soudržnou společnost nelze vytvořit uměle ani na dálku – ze vzdáleného centra. Soudržnou a demokratickou společnost je třeba vytvářet především v regionech, protože právě z tohoto lokálního podhoubí může vyrůst zralá společnost, která je dost silná na to, aby dokázala řešit globální výzvy.

U nás na Broumovsku se o vytvoření takového prostředí trpělivě snažíme, a proto bych rád do diskuse o významu a potenciálu regionů přidal několik podnětů. K tomu je nutné nejprve stručně připomenout příběh Broumova.

Broumov – malé velké město uprostřed střední Evropy

Broumov má necelých osm tisíc obyvatel. Na celém Broumovsku žije tolik lidí, co v pražském Břevnově – čtvrti, která je nám blízká proto, že na jejím území stojí benediktinský klášter, jenž je s klášterem broumovským pevně spjat. Broumovsko je regionem, kterým procházely dějiny a dodnes to ve zdejší krajině vidíte a cítíte: Benediktini z Broumovska vytvořili obhospodařovaný a rozvíjející se kraj ve středu Evropy, kde se přirozeně potkávali lidé z území dnešního Česka, Polska i Německa. Vedle benediktinů zde žili obchodníci, řemeslníci, soukeníci.

V Broumově vzniklo druhé nejstarší gymnázium v českých zemích. V 18. století Broumovsko obohatili slavní barokní stavitelé Kilián Ignác a Kryštof Dietzenhoferové, kteří zde vystavěli monumentální vesnické kostely, jež se loni staly národní kulturní památkou.

20. století však do kraje přineslo tragické změny: Už období první světové války a léta po ní byla poznamenána ústrky založenými na národnostním principu. Hospodářské krize 30. let měla na region zaměřený mj. na textilní výrobu také negativní vliv. Pak přišla druhá světová válka a události spojené s vyhnáním části německého obyvatelstva – došlo k přerušení tradičních vazeb mezi lidmi, k zániku živností a soukromých podniků, kolektivizaci, centralizaci hospodářství i státní správy, potlačení duchovního života společnosti i ke změně funkce zdejšího kláštera, z něhož se stal internační tábor pro řeholnice… To vše ovlivnilo zdejší atmosféru a mělo dramatický vliv i na (znovurodící se) identitu místních obyvatel. Broumovsko se na dlouhá desetiletí dostalo do periferního a pasivního postavení.

Tato nálada v různých podobách přetrvala i v demokratické společnosti, protože svoboda po roce 1989 nebyla samospásná. K pocitu jisté rezignace přispěl i zdánlivý detail – zrušení okresních úřadů, které přece jen byly lidem a jejich reálným problémům blíže než leckdy vzdálené krajské centrum (ač ani okresní správa nefungovala ideálně). Naděje v budoucnost se vytrácela a v mnohých lidech zakořenila bláhová víra, že bude lepší se vůči vnějšímu světu, který představuje ohrožení, raději uzavřít – a že právě to může region ochránit.

„To tady nepůjde“

V době, kdy se rušily okresní úřady (tedy v roce 2002 v souvislosti se zavedením krajské samosprávy), jsem na Broumovsku už několik let podnikal. Spolu s otcem jsme v polovině 90. let koupili broumovskou továrnu na filtrační desky. Když jsme firmu stabilizovali a já se v regionu – z něhož jsem nepocházel – zabydlel a rozkoukal, založili jsme s rodinou v roce 2004 Agenturu pro rozvoj Broumovska. Od té doby se snažíme přispět k tomu, aby bylo Broumovsko otevřené – pro místní i pro onen „vnější svět“ (píšu to záměrně v uvozovkách, protože osobně svět vnímám jako jeden). Naší vizí je Broumovsko jako živý region, atraktivní pro místní i návštěvníky; region, který čerpá ze své historie, ale žije přítomností i budoucností. Zpočátku jsem často slýchával „to tady nepůjde“. Ale ono to šlo. Ne lehce, ale šlo.

Leccos se nám za těch téměř dvacet let podařilo: Začali jsme drobnými kulturními aktivitami, a když se před námi otevřela možnost rekonstruovat chátrající klášter, byli jsme připraveni tomu pomoci a nabídnout v revitalizovaném prostoru kulturní a vzdělávací aktivity. V dietzenhoferovských kostelech pořádáme hudební festival Za poklady Broumovska, kde vystupují renomovaní umělci i talentovaní interpreti na prahu kariéry. Pokračujeme v pestrém kulturním programu s mezinárodním přesahem, organizujeme hojně navštěvovanou konferenci Broumovské diskuse, snažíme se spojovat aktéry v rámci Strategické rady rozvoje Broumovska, nabízíme pracovní místa, podporujeme impaktované investování na Broumovsku a rozvoj služeb… Není to vždy lehké, ale stojí to za to.

Rozhodli jsme se prosazovat změnu. Takovou, která vzniká z občanské angažovanosti. A jakkoliv jde o řešení, které je možná zdlouhavější, návrhy, které přicházejí, mají jednu zásadní kvalitu: Věří jim lidé, kteří se na nich mohli podílet. Svým způsobem tak na Broumovsku ochraňujeme stále vzácnější jev – opravdovou pluralitní demokracii budovanou zezdola.

Nebojíme se zkoušet přístupy, které nemusí vyjít. Ale hlavně, snažíme se to dělat společně. Podnikatelé, municipality, občané, neziskovky a celá řada dalších. Jenom tak může každý z nás získat víru v to, že změna je možná.

Vraťme se zpátky k lidem

Teď se Broumov uchází o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Jsme jedním z nejmenších měst, které kdy mělo ambici se hlavním městem kultury stát. A i v tom je naše poselství: Chceme akcentovat potenciál i potřeby nejen Broumovska, ale i podobných regionů v celé Evropě, protože 30 % Evropy tvoří města, jako je Broumov. Malá města, často zapomenutá, na periferiích, s řadou problémů, ale přesto hledající svou cestu.

Jejich obyvatelé často mají pocit, že nemohou dostatečně ovlivnit to, co se u nich odehrává. Necítí od centrálních úřadů dost důvěry k tomu, aby své záležitosti spravovali sami. To podrývá i jejich důvěru v samotnou demokracii a nese to s sebou řadu dalších negativních důsledků – pro celou společnost.

Chceme-li se tedy vypořádat s výzvami současného světa, učinit ho solidárnějším a lidštějším, musíme usilovat o to pozvat co nejvíce lidí k řešení jejich problémů. Dát jim důvěru, aby měli moc a prostředky řešit problémy svých komunit a regionů svými silami. Pak mohou lidé dát důvěru národním a globálním institucím řešit výzvy, které regiony přesahují, a začít volit své zástupce konstruktivně, ne protestně a na truc, jak to vidíme dnes. Taková společnost bude odolná díky své soudržnosti a přirozené kritičnosti.

Důvěra usnadňuje spolupráci.

Důvěra dodává sebevědomí.

Důvěra posiluje odpovědnost.

Důvěra sbližuje.

Důvěra je předpokladem demokracie.

Ano, vím, že důvěru lze také nenaplnit, nebo dokonce zklamat. I s tím je třeba počítat, že ne vždy vše vyjde. Ale dokud velká část společnosti bude na regiony pohlížet blahosklonně a jen z centra občas pošle peníze (a často ani to ne), nezmění se nic. Změna začíná u lidí, v lokálních komunitách, které se znají, kterým záleží na místě, kde žijí, a kteří zároveň cítí, že jsou regulérní součástí něčeho většího – státu i Evropy.

Proto jsou regiony klíčem k řešení problémů, nikoliv problémem samotným.

Proto potřebují důvěru.

A i proto Broumov kandiduje na Evropské hlavní město kultury.

Jan Školník – podnikatel, filantrop a zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska (APRB). Agentura je neziskovou organizací, která od roku 2004 vytváří podmínky k tomu, aby jedinci, firmy i organizace mohli spojit svoje nejsilnější stránky a společně udělat z Broumovska region, kde je dobrý život. Za důležitý předpoklad takového života považuje agentura kulturu. V nejširším slova smyslu. Klíčovým hodnotami APRB je spolupráce (zvláště mezi veřejným a soukromým sektorem), trpělivost, odvaha a otevřenost inspiraci. Agentura svou činností naplňuje i řadu Cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN.