Unesli ji, objevila se u soudu. Ruští okupanti uvěznili nepohodlnou zdravotní sestru

Každé otočení hlavou jí působí nesnesitelné bolesti. Když k ní do vězení 6. dubna konečně pustili oba rodiče, seděla vzpřímeně, usmívala se a snažila se nehýbat. Irina Danilovič je zdravotní sestra obviněná z toho, že měla v pouzdru na brýle schovanou výbušninu a jehly. Ruský soud na okupovaném ukrajinském Krymu ji za to poslal na sedm let do vězení.