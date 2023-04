„Každý přece ví, jak se má líbat, masturbovat a souložit.“ Čeští filmaři se učí, jak natáčet sexuální scény

Židle v sále se rychle zaplňují a nejeden z diváků má připravený zápisník na poznámky. Po krátkém úvodu přichází ke stolku energická dáma v rozevlátém oblečení a místností se rozléhá potlesk. Do Česka přijela sdílet své zkušenosti světově proslulá koordinátorka intimity Ita O’Brien, která má za sebou práci na seriálech jako Sex Education, Normal People nebo I May Destroy You.

Při natáčení má koordinátor intimity na starosti choreografii intimních scén, komunikaci mezi herci, režiséry a producenty a dohlíží na to, aby se na natáčení všichni cítili bezpečně a nepřekračovali osobní hranice proti své vůli.

Ve Studiu Hrdinů sedí v publiku především lidé z branže, od herců a hereček přes režiséry a režisérky až po kostyméry a castingové režiséry. Hned v úvodu dostávají od Ity úkol obrátit se na své sousedy a vzájemně si sdělit kladné i záporné zkušenosti s natáčením intimních scén.

Sál zaplní hukot hlasů a Ita na svém telefonu spouští stopky. Když čas vyprší, ten, kdo chce, se o své zkušenosti může podělit s celým publikem. „Můžeme prosím rozsvítit světla i na publikum?“ ptá se Ita a naslouchá těm, kteří se rozhodli promluvit.

Koordinátor intimity Koordinátor intimity je poměrně nová profese, která se ve filmovém průmyslu začala objevovat okolo roku 2018.

Vliv na vznik role mělo i hnutí #MeToo.

Ve společnostech jako Netflix nebo HBO Max se koordinátor intimity stal pro filmové štáby běžnou praxí a povinností.

Trapno a stud

Svou zkušenost popsala Deníku N herečka Marta Maťová, která vzpomíná na svou úplně první intimní scénu. „Měla jsem za sebou jen pár natáčecích dnů, když přišlo na řadu natáčení postelové scény. Hodně jsem se styděla, protože jsme museli být polonazí, ale naštěstí scéna začínala až po milování. Což znamenalo, že záběr začínal mazlením pod peřinou a postupně se