Jeho divadlo nikdy nebolelo, šlo mu vždy o to dávat lidem dobrý pocit. A daří se mu to už déle než půl století

Seriál Česká inteligence: Jsou lidé, které život časem unaví. A potom existuje Jiří Suchý. I po devadesátce stále píše nové hry a programy, ve většině z nich hraje a jde mu to. O jeho dalších aktivitách nemluvě. Suchého „workaholismus“, jak to on sám lehkomyslně nazývá, přitom celou tu dobu zůstává tvorbou. Permanentním redefinováním sebe sama a svého pojetí světa v měnící se době – a tedy také péčí o to, aby si jeho divadlo udrželo tvář, kterou v hrubých rysech načrtl v pradávné době.

Pro to, čím bude, se Jiří Suchý (narozen 1931) rozhodl celkem brzy, už v šestnácti letech. Komikem. Dovedla ho k tomu láska k americkým filmovým groteskám, ale především Voskovec a Werich, které ještě oba zažil na scéně v Praze, nedlouho před druhým Voskovcovým odchodem do Ameriky.

Chtěl podobně jako V+W rozesmávat lidi, ačkoliv se dlouho zdálo, že jeho píle je větší než divadelní talent. Se čtyřmi třídami měšťanky to nevypadalo, že má na víc než na propagačního grafika (což byla činnost, která mu šla a celý život až dodnes jde, nikdy se v grafice neztratil). Ale dělal i jiné věci. Třeba poslouchal západní rádia. Nebo chodil pěšky po Praze a do rytmu si říkal věty, které ho při chůzi napadaly. „Já si to vlastně do těch kroků deklamoval.“ Když se to pak jednou všechno dalo zvolna do pohybu, začalo se mu to dokonce i rýmovat.

Na jevišti se dlouho necítil, i ho vyháněli. Říkali, že