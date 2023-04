Odešla babička Dana, byla vzpruhou a zdrojem naděje pro všechny, kdo měli šanci se s ní setkat

Brzy ráno na Boží hod velikonoční zavolal náš syn Michal a sdělil nám, že babičku Danu odvezla sanitka z Větrova, kde pobývala, do táborské nemocnice a že se nachází v bezvědomí na jednotce intenzivní péče. Podle lékařské diagnózy již není možné, aby se navrátila do života, a je jen otázkou času (hodin či maximálně pár dní), než zemře. Byl to pro nás pochopitelně šok. Ale současně jsme si s manželkou Pavlou uvědomovali, že to byl asi právě letošní svatý týden, kdy se měl naplnit čas její maminky na této zemi. Že ona sama to vlastně nějak tušila a že se na tuto chvíli vědomě připravovala.

Než se pod ní na Větrově – jako už mnohokrát předtím – v sobotních večerních hodinách podlomily nohy a ona si pádem přivodila, jak se posléze mělo ukázat, fatální vnitřní zranění, zúčastnila se v místním kostele vigilie velikonoční (uviděla tam nově rozsvícené světlo Kristovo na křestní svíci, vyslechla čtení z Písma, obnovila svůj křestní slib a byla u svatého přijímání). Po návratu domů si pak povídala se členy své velké rodiny a slavila s nimi v pohodě a s dobrou myslí Kristovo vzkříšení.

A pak o pár hodin později smířená se světem trpělivě čekala, ležíc na nemocničním lůžku kdesi v útrobách táborské nemocnice, na své setkání