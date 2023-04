Česko-slovenské slovo týdne: drůbež vs. hydina

grafika

Pár slov o slově drůbež

Když drůbež, tak ves; když ves, tak idyla; když ves a idyla, tak Ratibořice.

„Když babička obstarala drůbež, vzbudila, jestli už nevstaly, služky; po šesté hodině teprv přistoupila k loži Baruščinu, zaťukala jí zlehka na čelo – to prý se duše nejdřív probudí – a šeptala: ‚Vstávej, děvečko, vstávej, je čas,‘ pomohla jí ustrojit se, pak šla se podívat, je-li ta malá drůbež vzhůru; jestli se jeden neb druhý na loži povaloval, poplácala ho po zádečkách pobízejíc: ‚Vzhůru, vzhůru, kohoutek už devětkrát smetiště obešel, a ty ještě spíš, což se nestydíš?‘“

Jedno souvětí, a hned dvojí drůbež! Jedna na dvorku a jedna drobotina lidská. I z jiných příkladů zachycených na excerpčních lístcích našich slovníkářů se zdá, že v devatenáctém století a snad i dlouho ve století dvacátém bylo ještě velmi živé propojení slov drůbež a drobný, které už si dneska většina Čechů neuvědomí (a u drobotiny? a drobků?).

Jestli nevěříte, navrhuju jednoduchý test. Zkuste třeba v tanečních před partou děvčat utrousit, že jsou dívčí drůbež. Přijdete o všecko peří, jak vás sperou. Ale v románku pro služebné ze dvacátých let asi nijak nepatřičně neznělo konstatování, že sotvakdo „měl v dívčí drůbeži tolik autority jako paní Honupová“.

Někteří z nás tedy měli to štěstí, že byli u toho, když jedno slovo přicházelo o propojku se slovem, z něhož bylo odvozeno, a ztrácelo pomalu příchuti jeho významu. Dneska ho tam ještě cítíme, zamyslíme-li se, když se někdo zeptá, kde se to slovo asi vzalo – a naše děti už budou překvapené, když jim to někdo prozradí.

Čech o slově hydina

Když se podíváte do Českého jazykového atlasu na různá jména drůbeže a drůbeře, najdete tam třeba výraz havěť. To v sobě dodnes má kus toho původního drůbežího významu. Havěť a žoužel a žížala a hmyz, to všecko byla slova pro drobnější zvířenu rozličného druhu.

Nakonec drůbež máme prvně doloženu vodní. Jakože menší ryby. A ještě Jungmann ji dával před drůbež pernatou, jak vidno níže.

Zpět do atlasu. Na Valachách se podle něj (i doopravdy) říká drůbeži hyd. Má to samozřejmě stejný základ jako hydina. To je jedno ze slov, se kterými jsou Češi dodnes často konfrontováni díky vícejazyčným nápisům na člověčím i kočičím žrádlu.

A co je na něm zajímavé: My sice nevíme, kde se to slovo vzalo, ale ze zvuku – jakkoli nevědecky to asi zní – poznáme, že to rozhodně a zcela nutně muselo být něco odporného. Pro Slováka je to slovo asi obyčejné, slyší v něm jenom tu drůbež, ale my jsme mu už odvykli – a tak nějak slyšíme za jeho dnešní význam.

P. S. Jestli jste z dědiny, mohli byste ocenit mapku, jak se kde volává na drůbež.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine