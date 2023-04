„Přijďte v červnu.“ Fyzioterapeuti nestíhají nápor pacientů, dostávají ale méně peněz

David Štefka, ředitel rehabilitačního zařízení v Litovli na Olomoucku, řeší od začátku letošního roku nepříjemný problém. Na fyzioterapii míří velké množství chronických pacientů, kteří za covidu byli doma. Přichází i řada lidí, kteří se kvůli odkládání akutní péče v nemocnicích dostali k operaci až letos a teď potřebují rehabilitaci. K tomu se přidávají běžné úrazy, akutní i chronické stavy.

I když pacientů chodí až dvakrát více než předloni, dostává ordinace méně peněz. „Zdravotní pojišťovny maximální výši úhrady omezují v souladu s úhradovou vyhláškou. Ta se opírá o takzvané referenční období, které letos vychází na covidový rok 2021 (vždy se vztahuje k předloňskému roku, pozn. red.). Pro naše zařízení to znamená, že většině pacientů s běžnými diagnózami můžeme poskytnout péči do částky zhruba 1800 korun za celý kalendářní rok. To reálně představuje pouze dvě návštěvy u fyzioterapeuta,“ poznamenává Štefka.

Pacient ale potřebuje výrazně více návštěv, lékař na žádance většinou předepisuje