Rozdělená koalice. Možné zvýšení daně z příjmu má nečekaného stoupence i odpůrce

Jeden z klíčových testů soudržnosti vládní koalice nastává právě teď. Během nadcházejících několika týdnů musí ODS a její partneři vyřešit vážné neshody nejen kolem nastavení daní z přidané hodnoty, ale také možné navýšení daní z příjmů. A to nebude jednoduché, protože pro mnohé občanské demokraty je to nepřijatelné. Nicméně budou čelit tlaku většiny koalice, jejíž poslanci naopak nevidí jinou možnost, jak by stát sehnal dost peněz na svůj chod, než právě zvýšení daní z příjmů.

Jak je situace v koalici kolem daní z příjmů komplikovaná, ilustruje zjednodušený souhrn hlavních postojů stran: ODS vůbec nechce zvyšovat daně z příjmů, lidovci a STAN navrhují rozšíření progresivního zdanění, TOP 09 připouští mírné plošné zvýšení daní z příjmů a Piráti jsou ochotni něco podobného podpořit, pokud jiné jejich nápady nevynesou státnímu rozpočtu dost peněz.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) má na přelomu dubna a května podle premiéra Petra Fialy (ODS) předložit balíček úsporných opatření a daňových změn, které by měly v příštím roce snížit schodek státního rozpočtu, jenž by se jinak, stejně jako letos, mohl pohybovat na úrovni nižších stovek miliard korun. Letošní deficit by měl být podle plánu 295 miliard korun, kvůli vysoké inflaci a vývoji ekonomiky ale není jisté, zda se ho vládě podaří pod touto úrovní udržet. Jen za první čtvrtletí stát hospodařil se saldem 166 miliard.

Stanjurův balíček daní a úspor má obsahovat právě zmíněné nové nastavení daní z příjmů – pokud se na něm koalice v následujících dnech dohodne.

V tuto chvíli proti sobě stojí dvě hlavní skupiny politiků. ODS a vedle ní trochu nečekaně Piráti, kteří jindy v otázce daní zastávají spíše levicové postoje, proti lidovcům, STAN a opět nečekaně TOP 09, což je strana obvykle prosazující nižší daňovou zátěž práce.

Větší daně i pro střední třídu

Právě STAN a lidovci plánují rozšíření progresivního zdanění, které by se dotklo lidí s příjmy kolem dvojnásobku průměrné mzdy. Lidovci koalici navrhují, aby místo dvou pásem zdanění příjmu vznikla pásma tři – nově by stát více danil lidi se středními příjmy.

V pásmu do dvojnásobku průměrné mzdy, nyní tedy zhruba do částky 80 tisíc korun, by se podle KDU-ČSL měla daň mírně zvýšit ze současných patnácti na 16 až 17 procent. „Současně bychom chtěli navýšit a zaokrouhlit slevu na poplatníka na tři tisíce korun měsíčně. To je o něco více než nyní a pro nízkopříjmové by to znamenalo, že se rozšíří objem, ze kterého neplatí daň,“ upozornil lidovecký poslanec Michael Kohajda, člen rozpočtového výboru Sněmovny.

Druhé pásmo, které lidovci navrhují, by rámovaly hranice dvojnásobku a čtyřnásobku měsíční průměrné mzdy, nyní by se tedy týkalo lidí s příjmy mezi 80 tisíci a 160 tisíci korunami. Tady si KDU-ČSL představuje