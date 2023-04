Pointa N: Umí vláda táhnout za jeden provaz? Blíží se zkouška z daní

Středeční dění vybrala a okomentovala Dominika Píhová. O tom, jak se vládní koalice může zhostit těžkého úkolu hledání úspor, psal Michal Tomeš.



Tanec kolem daňové kaše

Již za několik týdnů by měla vláda Petra Fialy (ODS) představit konsolidační balíček, který má české veřejné finance alespoň částečně vrátit do rovnováhy. Každá z pěti koaličních stran dala na stůl své návrhy, o kterých bude nyní kabinet jednat tak, aby se úsporné návrhy stihly schválit ještě do konce roku. Cíl? Úspora aspoň jedno procento HDP, tedy přibližně sedmdesát miliard korun každý rok.

To je hodně i málo zároveň – dělat škrty ve výdajích je vždy náročné, o to víc v době stagnace ekonomiky. Pokud se vládě sedmdesát miliard korun skutečně podaří uspořit, bude to do jisté míry úspěch. Málo je to proto, že vláda bude muset ušetřit násobně víc. Nehledě na ekonomický cyklus se totiž do rozpočtu propisují schodky přes 200 miliard každý rok. Přibližně polovinu této částky přitom způsobilo zrušení superhrubé mzdy, které před dvěma lety prohlasovalo hnutí ANO společně s ODS a SPD.

S ohledem na to, jak se veřejné finance ani letos nedaří dostat do kondice (už nyní je rozpočet na polovině očekávaného schodku pro letošní rok), zaznívají z vládní koalice hlasy, podle kterých je aspoň částečné zvýšení daní nezbytné.

Takový scénář zmiňují především Starostové a lidovci, kteří nechtějí návrat k původní superhrubé mzdě, ale plánují vytvořit systém s progresivními prvky – lidem s průměrnou mzdou by se daně zvýšily o stokoruny, bohatším o tisíce. A na nízkopříjmové by opatření nedopadlo prakticky vůbec.

Sociálně přívětivý plán má však několik