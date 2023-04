Miroslav Kalousek v Aréně N potvrdil, že se uvnitř TOP 09 debatuje o jeho možné kandidatuře v některých nadcházejících volbách. Část spolustraníků ho podle jeho slov vyzývá, aby kandidoval do Senátu nebo Evropského parlamentu. O tom, že kandidaturu v eurovolbách zvažuje, už Deník N psal. Kalousek také tvrdě zkritizoval vládu za návrh změn DPH, který by podle něj zvýšil inflaci. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a na podcastových platformách.

Pokud budu někam kandidovat, tak radši do Evropského parlamentu než do Senátu, řekl Kalousek v Aréně N

Na co se v podcastu také ptáme?

Proč kritizuje podklady ministra financí ke změnám DPH.

O čem svědčí, že premiér Fiala návrh bagatelizuje coby předběžný pracovní podklad.

Jak hodnotí vládní kroky ke snížení deficitu státního rozpočtu.

Zda by Česko mělo s eurem nižší inflaci.

Jestli by strany koalice Spolu měly v evropských volbách za rok kandidovat společně, nebo zvlášť.

Jestli už padlo rozhodnutí o jeho kandidatuře do Evropského parlamentu.

Jako bývalý ministr financí jste nepochybně mnohokrát rozesílal kolegům z vlády různé materiály. Jak na vás působí to, co zveřejnila minulý týden Česká televize? Jsou to pracovní podklady, které „nejsou a nemohou být relevantní“, jak se vyjádřil premiér Petr Fiala?

Pracovní podklady to jsou, ale jsou relevantní. Jestliže ministr financí a první místopředseda strany rozešle koaličním partnerům nějaký návrh, nelze to vnímat jinak než jako vážně míněný návrh ODS. Je asi dobře, že od toho předseda ODS couvá ještě dřív, než ta diskuse pořádně začala, ale svádět to na novináře mi nepřijde ani moc fér, ani příliš uvěřitelné.

Premiér Fiala požaduje, aby se veřejně diskutovalo až o nějakém finálním plánu. Neměla by naopak veřejná debata běžet od samého začátku?

Přání, aby se vedla debata až o návrhu celé koalice, chápu a měl bych ho také. Premiéra v tom naprosto chápu, protože když se vede diskuse o návrhu jenom jedné strany, koalice se mu rozkližuje. Ale myslím si, že to je zbožné a nesplnitelné přání.

Počítal jste někdy jako ministr s tím, že když něco pošlete na všechna ministerstva, zůstane to utajeno?

Když jsem něco poslal na všechna ministerstva, mohl jsem hádat, jestli to uteče večer, nebo druhý den ráno.



Mluvil jste o nesouladu v koalici. Nemůže i toto být jeho známka? Že si jednotlivé strany navzájem přes média torpédují návrhy, s nimiž nesouhlasí?

Já jsem byl členem vlády, která byla složena ze tří stran, a najít dohodu bylo vždycky velmi obtížné. Najít dohodu v pěti, to opravdu bývalým kolegům nezávidím. Rozpočet je samozřejmě výsostně otázka politických priorit, ty nejsou stejné, to znamená, že tam ta diskuse probíhá někdy i vášnivě a musí se