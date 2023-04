Sex bez souhlasu by měl být trestný, myslí si podle průzkumu sedm z deseti žen

Sex bez souhlasu by měl být trestný. Podle průzkumu, který pro organizaci Konsent zpracovala agentura NMS Market Research, si to myslí 69 procent žen a 46 procent mužů. Části společnosti však není jasné, jak by takový souhlas měl vypadat.