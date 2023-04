Pod kontrolou komunistů a se socialistickými hodnotami. Číňané představili další obdobu aplikace ChatGPT

Čínská firma Alibaba nový model umělé inteligence (AI) představila včera. Má konkurovat americkému chatovacímu botu ChatGPT, který veřejnost zná od podzimu. Není sama – americká technologie vyvolala celosvětovou vlnu spouštění konkurenčních nástrojů využívajících AI a není tak překvapením, že se přidala i Čínská lidová republika.

Nová čínská generativní, tedy tvůrčí technologie ponese název Tchung-i Čchien-wen – v zahraničních médiích se o ní píše v anglické transkripci pinyin Tongyi Qianwen. Prozatím má vypomáhat zejména v pracovním prostředí, například s přepisováním vystoupení na schůzích a v debatách do psaných poznámek a také třeba s psaním e-mailů. Datum představení projektu ale společnost zatím neupřesnila.

Z představených aplikací a chatovacích botů s umělou inteligencí se zatím asi nejvíce mluví o zmíněné americké aplikaci ChatGPT, kterou vyvinula společnost OpenAI s podporou Microsoftu a veřejnosti ji představila v listopadu.

Od té doby se velcí světoví technologičtí hráči předhánějí a postupně představují jednu generativní chatovací aplikaci za druhou. Pozadu tak nezůstal ani obrovský čínský technologický holding Alibaba – to, že na takové technologii pracuje, oznámil už dříve, včera pak upřesnil její konkrétnější podobu a možnosti jejího využití.

Tchung-i Čchien-wen ve volném překladu znamená „hledání odpovědi pokládáním tisíce otázek“ nebo „pravda z tisíce otázek“. Společnost zatím ale nepředstavila oficiální název aplikace v angličtině, ač by kromě čínského jazyka měla fungovat právě i v ní.

„Nacházíme se v momentě technologického zlomu, který řídí generativní AI a cloud computing (ukládání dat, provoz programů a přístup k nim skrz internetové připojení, pozn. red.),“ prohlásil předseda a výkonný ředitel společnosti Alibaba Daniel Čang u příležitosti spuštění novinky. Tchung-i Čchien-wen podle něj „přinese velké změny do způsobu výroby, práce a života“.

Společnost upřesnila, že technologie bude nejprve integrována do její aplikace DingTalk, která slouží jako chatovací nástroj pro komunikaci uvnitř firem.

