Koalice nebyla v otázce žaloby na Maďarsko jednotná. „Nemá to žádný vliv,“ hájí mluvčí postoj vlády

Možné připojení se k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli zákonu diskriminujícímu LGBTQ osoby řešila vláda předminulý týden. Maďarský zákon, který komise napadá, zakazuje prezentovat homosexualitu a díla s ní spojená ve školách pro děti do osmnácti let.

Legislativa podle kritiků diskriminuje sexuální menšiny a porušuje základní práva EU. K žalobě se připojilo patnáct členských států EU, Česko tak ale neučinilo. Podle mluvčího Fialova kabinetu Václava Smolky je stěžejním důvodem vládního postoje předsednictví Visegrádské čtyřky, které nás čeká ve druhé polovině letošního roku.

„V případě připojení by bylo Česko jedinou zemí V4, která by se připojila,“ řekl Smolka Deníku N. Neupřesnil, jaké konkrétní obavy v souvislosti s předsednictvím panovaly a jak by jej připojení se k žalobě mohlo ovlivnit.

„Není rovněž zvykem, aby se členské země připojovaly k žalobě Evropské komise proti jiným členským zemím,“ dodal Smolka s tím, že připojení či nepřipojení se nemá na samotnou žalobu žádný vliv.

Vyjádření vlády k žalobě Evropské komise na Maďarsko „O připojení k žalobě Evropské komise proti Maďarsku členové vlády diskutovali, ale pro tento krok nebyla většina. Argumenty, které převážily, byly následující: Není zvykem, aby se členské země připojovaly k žalobě Evropské komise proti jiným členským státům. Obdobné řízení vede Evropská komise i s jinými zeměmi, bylo by tedy dle precedentu logické postupovat obdobně i v těchto případech. Česká republika bude od července předsednickou zemí Visegrádské čtyřky, připojila by se navíc jako jediná ze zemí tohoto uskupení. Připojení či nepřipojení se k žalobě nemá žádný vliv na danou žalobu. Strážkyní smluv je Evropská komise.“

Redakce proto oslovila všechny ministry s dotazem na jejich postoj k maďarskému zákonu a také k českému odmítnutí se k žalobě komise připojit.

Všichni tři lidovečtí ministři – ministr práce Marian Jurečka, ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr zemědělství Zdeněk Nekula – odkázali na