Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete tady. Dnešní Částečný součet podrobněji popisuje nadcházející misi ESA k ledovým měsícům Jupitera, všímá si novinek v oblasti umělé inteligence a upozorňuje na supermasivní černou díru volně letící vesmírem.