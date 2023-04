„Hlavně nedělejte ortopedii, to je obor pro chlapy.“ Část lékařek si stěžuje na diskriminaci

Monika Švorcová je jednou z pěti žen v Česku, které mají atestaci z hrudní chirurgie. Pracuje ve Fakultní nemocnici Motol a velmi si podmínky v zaměstnání chválí. Její cesta k vysněné práci ale nebyla snadná.

Po škole nastoupila na praxi do nemocnice v Boskovicích, protože při rozhovorech se spolužáky zjistila, že v menších zařízeních se dostane rychleji k operacím.

Po získání atestace se chtěla profesně posunout. „Když jsem se rozhodla z malé nemocnice odejít, prošla jsem čtrnácti konkurzy. Jedním z nich byla i III. chirurgická klinika FN Motol, ale tam v té době neměli volný úvazek,“ popisuje Švorcová.

Do zmíněné fakultní nemocnice ji nakonec vzali. Předmětem pohovoru byl zejména zájem o obor, vědu a výuku mediků. „Ve většině ostatních nemocnic to velmi často sklouzlo do roviny, že