Anketa: „Společnost jednoduše zhloupne.“ Nezvyšujte DPH na kulturu, volají zástupci uměleckých institucí a akcí

„Tady na nás někdo vypouští pomyslného Krakena a jen zkouší, co ještě vydržíme?“ ptají se zástupci kulturní obce v anketě o tom, jak je zasáhne navrhované zvýšení DPH, které by razantně zvedlo i cenu za kulturu. Konečně! Montovnám kultury netřeba, jásají ironicky.

Kultura už teď v důsledku kombinace covidu, války a inflace zažívá těžké časy. Ale může být i hůř, jak napovídají odpovědi v naší anketě.

Vládní diskuse o plánu na zvýšení DPH rozbouřily i českou kulturní obec. Tu by zvažované úpravy daňového systému zasáhly hned na několika frontách. Pro sportovní a kulturní akce by se podle interního návrhu ministerstva financí mělo DPH zvednout z 10 na 21 procent, DPH za služby autorů a výkonných umělců má podražit z 15 na 21 procent, vstupné do kin, divadel a na koncerty z 10 na 21 procent a knihy, noviny a časopisy mají být přesunuty z desetiprocentní do čtrnáctiprocentní sazby daně.

Zástupci knižní branže přitom upozorňují, že už teď, kdy se knihy daní desetiprocentní sazbou, patříme k zemím s nejvyšší sazbou DPH na knihy v Evropě. Se 14 procenty bychom ji měli suverénně nejvyšší, říká ředitel Světa knihy Radovan Auer.

Bouří se i kinaři, vydavatelé audioknih i organizátoři kulturních akcí a sami výkonní umělci. Co zástupci české kulturní obce odpověděli v naší anketě?

Jiří Hlinka, výkonný ředitel festivalové asociace Festas

Za festivalovou asociaci Festas jednoznačně preferujeme ponechání vstupenek na hudební koncerty, festivaly a další události živé kultury a umění v nejnižší či snížené sazbě DPH. Festivalová scéna se ani po vydařeném roce 2022 nevzpamatovala z propadu způsobeného protipandemickými opatřeními v letech 2020–2021. Již dnes faktické zdanění vstupenek patří k nejvyšším v rámci Evropské unie.

Kromě daně z přidané hodnoty totiž pořadatelé z ceny vstupenky ještě odvádějí místní poplatky (ve výši obvykle od 2 do 10 % z ceny vstupenky), autorské poplatky (ve výši 4,5–8 % z ceny vstupenky) a konečně také daň srážkovou, kterou odvádí z honorářů vyplácených zahraničním interpretům. Faktické zdanění vstupenek se tak pohybuje až ve výši