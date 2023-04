Vysoká inflace odhalila problematické nastavení důchodů

Komentář Štepána Jurajdy a Filipa Pertolda: Současné období vysoké inflace odhalilo nepříznivé nastavení českého penzijního průběžného systému. To z něj dělá břímě společnosti a ohrožuje dlouhodobou udržitelnost důchodů ještě předtím, než na nás dolehne demografie odchodem silných ročníků do penze. Připravovaná vládní reforma tak do značné míry musí řešit krátkodobá (inflační) i dlouhodobá (především demografická) rizika spojená s historicky nízkou porodností, která se během patnácti let propíše do důchodového účtu.