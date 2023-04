Skrytý život a síla být přítelem. Úvaha nad odkazem Dany Němcové

Dobro ve světě roste také díky nedějinným skutkům; a za to, že ani já, ani ty na tom nejsme tak zle, jak bychom být mohli, zčásti dlužíme množství těch, kdo věrně žili skrytý život. Přijde mi, že ta slova anglické spisovatelky George Eliot se dají vztáhnout i na v úterý zesnulou Danu Němcovou.

Její život přitom tak docela skrytý nebyl. K odkazu Dany Němcové patří odvaha veřejně vystoupit – jako signatářka Charty 77 a při jiných příležitostech. Přihlásit se k nějakým zásadám na jméno a s vědomím, že to může mít následky, zastávat se jako členka VONS lidí, které podobně jako ji postihla komunistická perzekuce, ale ve srovnání s prostředím pražského disentu na ně bylo méně vidět… Angažovat se různými způsoby i po revoluci.

To všechno bylo odvážné a významné, právem se to připomíná a připomínat bude. Přesto ale věřím, že to nejdůležitější, co po Daně Němcové zůstalo, jsou