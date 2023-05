Ženy se hodí ve chvíli, kdy udeří těžké časy. Nový román líčí zakázaný vztah za druhé světové války

Román s názvem Průsvitné srdce od finské spisovatelky Katji Kallio vychází v nakladatelství Kniha Zlín v překladu Martiny Šímové a uhrančivým způsobem vypráví o zakázaném intimním vztahu dvou lidí během války.

Beata se v roce 1942 vrací s rodiči, sestrami a nemanželskou dcerou do rodného Hanka, které do té doby okupovala sovětská armáda. Z té ve městě zbyla jen hrstka válečných zajatců, kteří byli odvedeni do zdejších vězeňských lágrů a odklízejí miny, které tu před svým odchodem sami položili.

Při opravě rodného domu Beata jednoho ze zajatců potká – vyhladovělý muž ji poprosí o chleba a Beata mu dá něco k jídlu. Od té doby na něj nemůže přestat myslet. Postupem času zjistí, že jde o Ukrajince, který se jmenuje Ivan, a že to zřejmě byl on, kdo žil v jejím domě.

Vztah Beaty a Ivana je tak absurdní a zdánlivě nemožný, jak jen podobné vztahy v průběhu války bývají – každý žije na opačné straně ostnatého drátu, nerozumějí si ani slovo, protože každý mluví jiným jazykem, a jakýkoli kontakt mezi nimi je považovaný za zradu. Několik žen z města je za nepovolený styk s válečnými vězni dokonce