Rusko přijde kvůli válce o biliony dolarů, odhaduje přední expert na globalizaci a nerovnost Milanović

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč ruští oligarchové promarnili moc, kterou měli, a teď za to platí.

Jaké byly původní cíle Vladimira Putina.

Proč hrozí, že ruský stát časem v podstatě ovládne polokriminální gang.

Jak čínská závislost na obchodu s USA ovlivňuje efektivitu sankcí vůči Rusku.

Na svém blogu jste psal o „regresivní substituci dovozu“ v ruské ekonomice, přičemž podle vás je takový experiment zatím naprostý unikát. Co tím myslíte a co je na této situaci tak jedinečného?

Jak už tento termín napovídá, substituce dovozu představovala v minulosti snahu zemí industrializovat se a vyvíjet nové výrobky za pomoci technologií vyspělejších zemí. Podívejte se nejen na Sovětský svaz, ale také na Jižní Koreu, Brazílii nebo Turecko. Všechny tyto země dovážely technologie z Německa, Velké Británie nebo USA a pak začaly vyrábět například automobily. Vezměte si Koreu – až do roku 1965 nevyráběla žádná auta. A pak Korejci skutečně rozvinuli tuzemskou výrobu a tím nahradili dovoz. A tady máte tu definici.

U Ruska je v tomto konkrétním případě novinkou to, že si nemůže vypůjčit nebo koupit technologie z rozvinutějších zemí, a proto musí přistoupit k substituci dovozu pomocí technologií z minulosti. Velmi dobře se to dá opět ukázat na výrobě automobilů, s Renaultem a Moskvičem v Moskvě. V podstatě jde o využití technologie z dob před dvaceti až třiceti lety. To jsem měl na mysli regresivní substitucí dovozu. A je to světový unikát, ještě nikdy se to nestalo.

Nestalo se to Sovětskému svazu, protože když si například přečtete statistiky z třicátých let a podíváte se na všechny ty velké továrny, které se v Sovětském svazu stavěly, tak všechny používaly špičkovou technologii. Dobrým příkladem je slavná továrna na traktory ve Stalingradu, dnes Volgogradu. Ovšem tentokrát je to jinak. Nemluvíme o substituci dovozu v obvyklém slova smyslu, ale o regresivní substituci dovozu.

Existují důkazy, že Rusko i přes sankce nadále dostává špičkové zboží (např. mikročipy). Kontrolovat takový obchod je dnes mnohem obtížnější než například v sovětské éře. Je regresivní substituce nevyhnutelná?

Především, sankce nejsou totéž co obchodní embargo. Obchodní embargo znamená, že s vámi nikdo nemůže obchodovat. Sankce jsou omezení ze strany jedné části světa, jedné skupiny zemí, vůči jiné zemi. Vždy to tedy znamená, že bude možné nakupovat od jiných zemí a zejména od Číny. Také můžete mít takzvaný paralelní dovoz (dovoz bez souhlasu příslušného majitele duševního vlastnictví, pozn. red.) nebo pašovat. Není to buď–anebo.

Ovšem u důležitých technologií, jako jsou automobily nebo letadla, to takhle někdy nefunguje. Křídlo boeingu si nemůžete obstarat na černém trhu v Zambii. Nedá se nahradit. iPhony pochopitelně nahradit půjde. Nahradíte zboží domácí spotřeby, televizory. Budou se dovážet paralelně a tohle zboží půjde přes Arménii, Turkmenistán, Kazachstán a tak dále. Ale technologicky vyspělé zemi jako Rusko se některé věci budou nahrazovat jen velmi obtížně, a v některých případech to dokonce nebude možné. Například biometrické pasy s čipem se již nevydávají, protože těchto čipů je nedostatek. K podobným problémům dojde všude.

Zásadní také je, že do paralelního dovozu, případně do pašování či padělání se nezapojují dobří občané. Tihle lidé se pohybují na černém trhu, jsou to napůl kriminálníci. Ale stát proti nim nemůže zasáhnout, protože jsou naprosto klíčoví pro udržení určitých typů výroby.

Takže časem stát v podstatě ovládne