Umím si představit, že vyhrajeme válku a Zelenskyj prohraje volby, říká ukrajinský politolog

„Neplatí, že Ukrajinci bojují, protože mají odvážného prezidenta; ukrajinský prezident se v těchto zlomových časech chová odvážně, protože se opírá o odvážný národ,“ říká politolog Olexij Haran. Vše, co dnes v ukrajinské společnosti sledujeme, je dle Haranových slov spíše vyvrcholením trendů, které začaly již po obnovení nezávislosti v roce 1991: „Ukrajinský národ dozrával s úspěchy i se zaváháními; byly to dva kroky vpřed a jeden vzad.“

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč byl Olexij Haran k ukrajinskému prezidentovi na začátku kritický;

zda se nebojí, že Zelenskyj bude mít autoritářské tendence;

v čem se ukrajinská politická kultura zásadně liší od té ruské;

zda jsou Ukrajinci ochotni dělat „těžké politické kompromisy“;

zda věří, že se jednou mohou normalizovat vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem.

Ukrajina dnes navenek působí mimořádně jednotně. Je to opravdu tak?

Na Ukrajině máme společný cíl porazit agresora. Jsme jednotní v naší snaze dostat se do Evropské unie a do NATO a všichni si uvědomujeme, že potřebujeme provádět reformy. Až skončí válka, určitě se mezi našimi politiky objeví ostré názorové spory, ale to je v demokracii normální. Bude záležet jen na Ukrajincích, kdo bude novým prezidentem a kdo bude dál vládnout.

Takže si dovedete představit, že by Ukrajina vyhrála válku a Zelenskyj by prohrál volby?

Tato možnost určitě existuje. Někdy mě rétorika Západu, že máme obrovské štěstí na prezidenta, trochu překvapuje. Jako by nechápali, že