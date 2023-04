Stanjura řeší možnosti zvýšení DPH. Koaličním partnerům se to zajídá

Voda, teplo, pivo, léky, kultura. To vše by podle podkladů ministerstva financí mohlo být od příštího roku dražší. Podle šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury jde o analýzu, o které bude vládní koalice teprve jednat. Negativní ohlas veřejnosti i vládních partnerů mírnil i premiér Petr Fiala (ODS).

Po koaličních neshodách ohledně důchodové reformy nebo přístupu k maďarskému lídrovi s blízkými vazbami na Rusko Viktoru Orbánovi musí koaliční strany opět řešit rozepře. Tentokrát kvůli ministerstvu financí, které podle informací České televize zvažuje zvýšení DPH například na vodu, knihy či teplo a na druhé straně snížení daňového zatížení loterií.

Pokud ministerstvo plán navzdory odporu partnerů prosadí, půjde o jednu z největších reforem za poslední roky, která bude poplatníky stát v součtu miliardy korun.

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) dlouhodobě upozorňuje, že chce zjednodušit DPH. V tom má podporu většiny koaličních partnerů, nicméně těm vadí provedení a to, jaké komodity by kvůli tomu měly zdražit.

„Sociální a zdravotní význam“

Zjednodušením Stanjura konkrétně myslí zrušit tři sazby DPH 10, 15 a 21 procent a nahradit je dvěma ve výši 14 a 21 procent. To by v praxi vedlo k zvyšování cen značné části zboží v obchodech.

Například DPH na pivo, teplo, vodné a stočné, ubytovací služby, opravny bot a kol či vstupenky za kulturní a sportovní akce by podle zjištění České televize poskočilo z kategorie zdaňované deseti procenty do skupiny, na níž je uvalená DPH 21 procent.

Ministerstvo financí Deníku N sdělilo, že vytvoření jedné snížené sazby 14 procent by znamenalo pro rozpočet miliardy navíc a přesuny jednotlivých položek mezi sníženou a základní sazbou 21 procent pak nízké desítky miliard navíc. Celkem by to do státního rozpočtu mělo přinést 24 miliard korun.

„Ve snížené sazbě by podle ministra Stanjury měly zůstat zejména položky s