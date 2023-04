Slavná videohra na velkém plátně. Filmový instalatér Mario propadá nostalgii

Videoherní adaptace zažívají v posledních letech comeback. Po Sonicovi, Pokémonech a seriálovém hitu The Last of Us se nyní do světla reflektorů dostává snad nejmilovanější herní postava – italský instalatér Mario. Animovaný snímek Super Mario Bros. ve filmu ovšem v přílišné snaze vyvolat sentiment ztrácí příběh i své kouzlo.