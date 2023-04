Válečná stezka: Konec ruských názvů. Týden jsme na jihu Ukrajiny sledovali, jak země tají dech před klíčovým útokem

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Potvrzené pozice za Dněprem: Ruská ofenziva s výjimkou dalších dílčích postupů v Bachmutu, který Rusové ovládají téměř celý, nedosáhla žádného úspěchu. Zprávy o menších ukrajinských protiútocích jihovýchodně od Záporoží se nepotvrdily; nejspíš nejzajímavější zprávou bylo potvrzení přítomnosti ukrajinských vojáků na levém, tedy Rusy ovládaném břehu Dněpru poblíž Chersonu.

Mimořádné na tom bylo ono potvrzení. Výpady menších skupin vojáků přes Dněpr a pohyby vojáků na ostrůvcích v deltě této řeky nejsou nic nového, jen se o tom běžně mimo Ukrajinu nepíše. Na jihu Ukrajiny je to ale známá věc.

Zrovna oblast Chersonu je pokládaná za obtížný terén pro protiútok – řeka je tu široká, chybí přes ni přechody, Antonivský most je zničený, a i kdyby ho Ukrajinci opravili, zůstal by jasným cílem pro ruské síly. Přes řeku je tak možné dostat spíš speciální či lehké jednotky pomocí člunů. Rusové to vědí a ani jejich zdejší obrana není tak dobře připravená jako například ta severně od Melitopolu.

Ukrajinci tak možná zkouší