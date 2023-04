Margot Robbie jako ta od Mattela. První hraný film Barbie slibuje nevšední podívanou, která nebude jen pro děti

„Hi Barbie!“ „Hi Ken!“ zdraví se na začátku traileru ústřední dvojice Barbielandu. Perfektní blond pár je obklopen plastovými kulisami v pastelových barvách, růžovými kabriolety a dalšími stejně dokonalými přáteli.

Trailer, který byl zveřejněn před několika dny, nedoprovází song Barbie Girl od dánsko-norské kapely Aqua z roku 1997, který se mnohým vybaví při slovech: Hi Barbie! Hi Ken!, ale plážový hit skupiny The Beach Boys Fun Fun Fun. O ději a hlavní zápletce se toho ale z videa, které má diváky nalákat do kin, příliš nedozvíme.

Podle synopse, která byla zveřejněna již dříve, je hlavní zápletkou filmu, že Barbie byla vyhozena z dokonalého světa – Barbielandu, protože sama nebyla dostatečně dokonalá, a vydala se na cestu za dobrodružstvím do opravdového světa.

Jak moc se současný film od této synopse liší není jasné. „Lidé nemají ponětí, co mohou (od filmu) očekávat, a já si myslím, že to je tak správně,“ řekla představitelka jedné z „lidských“ postav filmu, herečka America Ferrera. „Ať si myslíte, že je to cokoli, není to ono. Je to