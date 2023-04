V koalici kvůli daním hrozí konflikty, na nepopulární kroky je ale vhodný čas, míní experti

Podle Stanjurova návrhu, o kterém informovala Česká televize, by mohlo dojít k vytvoření pouze dvou sazeb daně. Některé položky by se ze snížené sazby měly přesunout do té základní. Reálně by to vedlo ke zvýšení daní, stát by vybral o zhruba 24 miliard korun více.

Na tuto zprávu téměř obratem odmítavě reagovala kromě opozice také část koalice včetně dvou vicepremiérů. Lídr Pirátů Ivan Bartoš napsal, že odmítá přistoupit na vyšší zdanění tepla, vody nebo léků a přijatelné pro něj není ani zvýšení snížené sazby daně z dnešních 10 na 14 procent.

Předseda lidovců Marian Jurečka televizi CNN Prima News řekl, že mu nedává smysl přesouvat většinu položek ze snížené do základní sazby. „Jsou to položky běžného života. Tím pádem bychom zdražovali život i lidem s velmi nízkými příjmy,“ řekl ministr práce a sociálních věcí.

K situaci se vyjádřil také premiér Petr Fiala (ODS), podle nějž jde pouze o