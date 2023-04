Pozapomenutý budovatel Antonín Švehla, pragmatik, který věděl, že v politice je lepší lidi zapojovat, ne rozdělovat

Seriál Přepište dějiny: První republiku máme v paměti doslova zosobněnou postavou Tomáše G. Masaryka, případně ještě Edvarda Beneše. Ostatní tvůrci a zakladatelé státu ve veřejné paměti pomalu blednou. Čas od času se připomene Alois Rašín, spíše však kvůli jeho tragickému konci. Pozornosti se před lety dočkal i Karel Kramář, ostatní však jako by spolu s první republikou, vzdalující se v čase, upadali do zapomnění. Takovou postavou je bezpochyby i hostivařský sedlák, agrární politik a předseda hned několika vlád ve 20. letech Antonín Švehla. Jde přitom o osobnost zcela nezastupitelnou a klíčovou, bez níž by se jen těžko budovala republika.

Švehla se v politice objevil již před rokem 1914, ostatně už od roku 1909 vedl české agrárníky. Tehdy se také logicky setkávaly či střetávaly dvě výrazné osobnosti: muž politické strany a každodenní politiky Švehla a politický solitér bez masové základny, ale s významným vlivem Masaryk. Švehla byl dokonce tématem Masarykovy korespondence s některými jeho přáteli a spolupracovníky.

Jeden z nich, Bedřich Hlaváč, Švehlu v jednom z dopisů TGM z roku 1914 otevřeně charakterizuje slovy „je chytrý, prohnaný člověk“. Pokud neví, co říci, „souhlasí se vším, co mu člověk řekne… je oportunista do krajnosti, ale na opravdový krok… si netroufá. Mluví s opravdovou úctou, až bych řekl obdivem pro Vaše úsilí, ale počkal, až jak to dopadne“. Tato charakteristika v sobě spojuje jak pojem „oportunismus“, tak i neskrývaný obdiv k osobnosti TGM. Ten se navíc ještě svým způsobem historicky potvrdil a posílil založením státu v roce 1918.

Zůstaňme však ještě u onoho „oportunismu“. To, co má dnes